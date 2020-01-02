節能教育有成！東安國小榮獲全國能源教育標竿銀獎
能源教育向下扎根有成！新竹縣關西鎮的東安國小於105年獲得全國推動能源教育績優學校優等獎的獎項後，這次再次從眾多參賽學校中脫穎而出，榮獲108年度「全國推動能源教育標竿獎銀獎」。縣長楊文科表示，東安國小全校師生齊心努力、目標一致，將愛地球等議題化為行動，實為新竹縣推動能源教育校園楷模，也鼓勵更多學校參與縣府配合中央所推動，設置太陽能光電系統計畫。
東安國小校長何享憫表示，有鑒於能源危機與全球環境變遷是本世紀重大議題，因此將能源教育納入校本課程，學校發揮教師專長，利用課程結合能源教育發展教案、教材，一年級的「風來風趣」、二年級的「風從哪裡來」、三年級的「水之能源」、四年級的「認識能源」、五年級的「神奇的太陽能」、六年級的「源遠太陽能」，每一年級主題明確，課程由簡入深，涵蓋多元的能源議題，讓能源教育在課程中扎根深耕。
何享憫指出，硬體設施部份教室也逐年置換LED節能省電燈管，中廊建置主題教學電視牆及能源教育相關藝文作品展覽，學生能廣泛吸收並瞭解能源相關智能。
另外，在經費有限情形下，極力向外拓展資源，並於校園禮堂上方建置380片太陽能電板，做為集電與能源教育教學，並將靠太陽能收集到的電轉賣給台電，賣得的經費挹注學校推動能源教育用，各項推動措施也涵蓋家長層面，讓孩子從學校到家庭，從課堂到日常生活中，皆能落實節能、減碳、愛地球的觀念與行動，因此能源教育在東安得以永續傳承。
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