李哲洋文物堆大學儲藏室「不見天日」兒子：社會不重視

國立台北藝術大學傳統藝術研究中心儲藏室及典藏空間，因為承包商施工出包，造成音樂家李哲洋部分捐贈文物受損、泡水。李哲洋的兒子、紀錄片導演李立劭說，父親的文物現只放在狹小的儲藏室，及圖書館角落「不見天日」，希望校方善盡保存及發揚的責任，希望藉此機會讓父親所為台灣做的事情的重要性讓大眾知道，多點人來關注此事並監督學校及政府。

他說，這其實是台灣社會包括學校，普遍忽視歷史記憶的問題，因為父親做的是音樂史及音樂人類學工作，不是演出作曲，較易被忽視。

李立劭表示，有一些照片、文件損毀，其他大致還可以，北藝大處理的算是有誠意。 但比較大的問題是，這批音樂史料，捐贈已久，保存規模由剛開始有專門的展示保存間，時間更迭，每況愈下，文物現只放在狹小的儲藏室，及圖書館角落。缺乏數位化整理，及專人分類歸納，以至於外界無法善加利用。

李立劭說，前兩年，傳藝中心及台灣音樂館，曾向北藝大交涉想把這批資料移到音樂館專業典藏及發揚，但是雙方沒談成，以至於放在倉庫直到現在。

李立劭表示，戰後50年代，剛脫離日本殖民統治，緊隨著遷台國府政權輸入的「中國文化」，身為跨越日治及國府時期的台灣青年，在文化藝術上普遍充滿迷惘，在壓抑中尋找出路，是當時台灣青年的普遍心情。

李立劭說，1950年代是白色恐怖肅殺的高峰期，所有的「台灣意識」相關的研究是不被允許的，直至1960年代後，隨台美關係穩定，大量西方文藝思潮湧入，旅外學人帶來大量西方音樂技法，對原本根植台灣的在地聲音，卻不屑一顧，少數的一群年輕人，開始反思「我們需不需要自己的音樂？」