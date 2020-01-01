獨／廠商施工不當致李哲洋文物受損 北藝大要求賠償

國立台北藝術大學傳統藝術研究中心儲藏室及典藏空間，因為承包商未按圖施工，去年12月初進行拆除工程時，儲藏室的牆面被誤切開縱向三米切口。同側安置的儲藏鐵櫃及收納其中的李哲洋部分捐贈文物受到破壞、損傷及泡水。「如天降橫禍般的損傷」，校方表示，將嚴督廠商負起賠償與重建之責。

北藝大表示，李哲洋文物的價值含藏著台灣音樂史的珍貴意義和家屬的記憶情感，一定審慎看待。

李哲洋1966至1967年間參與民歌採集運動，1971年與作家兼畫家雷驤創辦「全音音樂文摘」，前後共發行19年。他也編譯了大量的古典音樂書籍，並自力研究累積大量的台灣音樂資料，是台灣音樂研究的先行者。1990年3月因病去世，留下的大批研究資料現存於北藝大。

傳統藝術研究中心主任江明親表示，由於餐廳承包廠商施工不當，未按圖施工，以致切錯牆面，切到傳研中心儲藏室的牆面和典藏櫃，造成櫃內存放的部分文物受到損傷。受到影響的「李哲洋音樂舞蹈暨人文社會研究資料」，包含部分錄音帶、相片和底片、紙質資料。受損文物大部分仍可繼續使用，少部分（如錄音帶）須待下階段送專業鑑定評估。

江明親說，施工人員確認切錯後，當下立即由傳研中心、總務處、圖書館各單位人員合力進行文物緊急搶救。事件後發生一周內，在校長主持的主管會報進行跨單位討論，全校合力處理，包含圖書館、關渡美術館、博物館研究所等專業單位都加入協助。

至於究責部分，江明親表示，餐廳承包廠商已坦承疏失，並同意負起文物處理及修復的賠償責任。廠商賠償金額必須等到下階段送交專業修復後才能知道具體的金額。另也已邀請專業修復師檢視文物所需要的分級處理和修復方式。

江明親說，之後校方連繫家屬，告知李哲洋長子和兒媳，兩人已於去年12月23日來校了解文物狀況和校方處理狀況，對於北藝大審慎處理表示肯定。

江明親表示，目前圖書館專業人員持續進行文物的細部清潔、狀況清查，逐件詳細建檔，預計1月底前完成，完成後，文物將移置關渡美術館恆溫恆濕的典藏空間，並且評估需要進一步修復處理的文物，送請專業修復單位進行修復。