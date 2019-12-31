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林明福獲泰雅族口述傳統保存者 鄭麗君送人間國寶證書

2019-12-31 23:19聯合報 記者陳宛茜／即時報導

傳承多年的「Lmuhuw na Msbtunux（泰雅族大嵙崁群口述傳統）」，日前經文化部登錄為我國第一項國家級的「重要口述傳統」，文化部長鄭麗君於2019年的最後一天赴桃園市復興區，親自將登錄認定證書送至保存者WatanTanga林明福老師手中。

鄭麗君部長表示，Lmuhuw口述傳統是泰雅族祖先透過口語對談或歌謠吟唱流傳的珍貴無形文化資產，更是泰雅族語言智慧的結晶，感謝「人間國寶」保存者林明福老師多年來努力傳承Lmuhuw的無私付出。

文化部表示，泰雅族大嵙崁群口述傳統是文資法於2016年修正新增無形文化資產「口述傳統」類別後，首次登錄為「重要口述傳統」的項目。本案為原住民族文化資產，文化部在審議過程中，也依據文化部與原民會於2017年訂定的「原住民族文化資產處理辦法」，邀請原住民族裔審議委員參與進行審議。泰雅族大嵙崁群口述傳統經審議後，獲登錄為我國第一項重要口述傳統文化資產，也是桃園市第一個獲此榮銜的無形文化資產項目。

泰雅族群的「Lmuhuw口述傳統」，是透過口語對談或歌謠吟唱方式持續流傳，其說唱內容包括泰雅族起源、遷徙墾拓歷史、祖訓規範、文化習俗、祖先遺訓等，表現形式及實踐則包含純口說、純唱、先說後唱等三個可能性，至今仍維持一定傳統方式。保存者林明福是現今桃園地區唯一能清晰傳唱泰雅古語的耆老，也是台灣大嵙崁溪流域泰雅族口述傳統的代表人物。

文化部表示，國家語言發展法在今年初已公告施行，這次文化部特別和原民會合作，第一次在無形文資登錄公告中，採泰雅族語及漢語「雙語併行」方式呈現登錄與認定理由，希望以此凸顯國家語言及文化的多樣性，並以行動實踐促進國家語言之傳承、復振及發展。

文化部長鄭麗君（左1）親送重要口述傳統登錄認定證書予保存者林明福（左2），與兩位...
文化部長鄭麗君（左1）親送重要口述傳統登錄認定證書予保存者林明福（左2），與兩位藝生林恩成及達少·瓦旦。圖/文化部提供
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泰雅族文化部國家語言

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