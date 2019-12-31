光華跨晨旭日望年 師生祈願邁向新的一年

迎接新的一年，台南市光華高中規劃「跨晨旭日望年」活動，全校師生每人1張祈願卡，撰寫著新年新希望的目標，一起邁向2020年。

台南市光華高中為迎接91歲的生日，今天第一節上課前，規劃「跨晨旭日望年」活動，由熱舞社學生以精湛舞技揭開序幕，加上國中部學生的2020數字秀，引發同學對時間的珍惜，也呼應清人李文照的「一日之計在於晨，一年之計在於春，生命之計在於勤。」校長張淑霞勉勵學生，珍惜現在，為自己設定目標，持續不斷的學習和努力，成為最好的自己。

祈願卡上各有不同的目標設定，學生把心裡的自我對話透過文字表達，增添了信心和希望，也是歲末一種自我療癒。有同學寫著「早點睡，希望長高三公分；多運動，希望減肥；有知識，每個月至少閱讀三本書。」，也有學生寫寫給2020的自己，「希望可以錄取很棒的大學，遇到困難時能慢慢地解決，或許人生真的很艱難，但你還是要勇敢的面對」。

放學前，老師陳尹珮帶領光華合唱團快閃演唱「Why We Sing」，來打破人與人之間的距離，讓所有光華各群科同學都能成為好朋友。張淑霞表示，純粹、乾淨的獨唱引出悠揚的合聲，告訴大家，「一個希望的聲音、一個和平的聲音、一個充滿愛的聲音.... 藉由這個大聲歌唱讓群科多元的光華，有一個共同的語言來集結全校師生充滿感恩和希望的祝福，堅定的相信2020年會更加美好。」