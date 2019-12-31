親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤

南一中學生學廚藝 親手料理大餐感謝師恩

2019-12-31 17:05聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

南一中培養學生生活素養，開設家政課，期末讓各班展現烹飪成果也謝師，老師很難想像，學生上了兩周烹飪課後，能料理出美味佳餚，覺得女性會更幸福。學生表示，能煮出自己也滿意的菜餚，靠的是分工合作，想當有成就感。

校長廖財固表示，家政是生活科技領域的課程，涵蓋項目多，也是生活能力的培養；烹飪成果展除了讓學生發揮創意與廚藝，也結合課程學習，培養生活素養。南一中學生未來到外地或出國機會多，希望透過家政課，讓學生帶著一個電鍋出門就能自行料理三餐，讓家人更安心。

家政課學什麼？老師潘智慧說，有家庭教育、兩性關係、健康營養、生活規劃等，烹飪課不只教料理食物，也教導廚房態度、原則、安全、清潔等，最重要的是讓學生回家後也能當幫手，促進親子關係。

二年14班的期末感恩餐會主題是多國主義，學生林昀聲說，菜色有法式燉雞、英國的炸魚，還有焗烤蕃茄、愛玉、日式涼麵、糕點等各國特色料理，就如老師的課各有特色一樣，期待藉由多元料理，表達融合與和平。

學生蕭君銘料理香腸炒飯，架式十足，更是好吃，原來他有學過。他說，小六時阿嬤就有教，現在也常煮飯給家人吃。其實烹飪不難，學生吳沛儒、吳秉豪和同學料理「小英國魚配薯條」，只失敗一次就成功，他們說，因為大家事先充分討論且分工合作，所以能做出好吃料理，超有成就感。

前來品嘗美食的老師，每道都覺得很不錯，有女老師說，雖然還略差自己一些，但覺得男孩子學會廚房事，女孩子會較幸福。家長會會長、副會長夫人陳靜宜、張瑞蘭、黃燕琴也來驗收成果，看到學生的多元創意都說太棒了，「因為付出而傑出」。

南一中家政課舉辦期末感恩餐會，學生自行設計並烹煮料理。記者鄭惠仁／攝影
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，學生自行設計並烹煮料理。記者鄭惠仁／攝影
分享
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，校長廖財固（左起）、秘書林坤宏、教務主任蔡明輝、家...
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，校長廖財固（左起）、秘書林坤宏、教務主任蔡明輝、家長會長夫人陳靜宜，品嘗學生的創意料理 。記者鄭惠仁／攝影
分享
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，學生自行設計並烹煮料理。記者鄭惠仁／攝影
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，學生自行設計並烹煮料理。記者鄭惠仁／攝影
分享
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，學生自行設計並烹煮料理。記者鄭惠仁／攝影
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，學生自行設計並烹煮料理。記者鄭惠仁／攝影
分享
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，學生自行設計並烹煮料理。記者鄭惠仁／攝影
南一中家政課舉辦期末感恩餐會，學生自行設計並烹煮料理。記者鄭惠仁／攝影
分享

南一中素養

延伸閱讀

「真一中」爭霸 中一中1分險勝

中一中、南一中誰是「真一中」？今年中一中1分...

王金平要歸隊了嗎？ 謝龍介：機緣到就水到渠成

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

足跡遍及中南部 唐旦祥到偏鄉學校音樂講演

2019-12-31 14:44

中市長億高中3學生 錄取荷蘭阿姆斯特丹大學

2019-12-31 11:34

參與人次破5萬 城鄉共學 跨到國際去

2019-12-30 23:58

小孩當粉筆長 家長覺得有趣

2019-12-30 23:19

布幕長很酷 小一生還想繼續當

2019-12-30 23:14

大華中學學生科技素養和自編導演狄更斯英語劇受矚目

2019-12-30 16:21

教育部推「城鄉共學」 師生參與破5萬人次

2019-12-30 14:32

學爵士、嘻哈也能跳啦啦舞 光復中學勇奪競技啦啦冠軍

2019-12-30 13:34

富邦校園徵才起跑 銜接計畫要培養章魚型人才

2019-12-30 11:37

城鄉共學破5萬人次 南北「玉田」國小一校演奏一校唱

2019-12-30 11:36

非體育科班生…田徑好手林皇德多年獨自練習 感動竹北高中師生

2019-12-30 10:46

第三屆願景盃辯論「芒果乾」 薇閣高中奪冠

2019-12-29 19:53

《Running teacher！教育啟程！》全國新綱考招與學習歷程資源分享研討會 熱情開跑

2019-12-29 13:02

參加國際創新發明競賽 環科大幼保系學生獲1金1銀殊榮

2019-12-29 12:03

欣賞歌劇院光影秀 再來台中、高雄免費音樂會

2019-12-29 11:55

陳澄波收藏展 看見東亞藝術圈交流輝煌年代

2019-12-29 11:44

捐二手書助陽光孩子 你拿電子書優惠碼和賣書捐款收據

2019-12-29 07:30

高中英聽 12月31日可查複查結果

2019-12-28 13:34

小學英檢熱 年報考人數破萬

2019-12-28 13:34

感恩社區有愛 瑞芳國中展現多元才藝

2019-12-27 19:58

新北裝特教生照護床 更衣如廁更友善隱私減輕照顧負擔

2019-12-27 15:39

高中科學班畢業後 僅少數念基礎科學

2019-12-27 14:25

大學見習還要學測指考 科學班「兩頭燒」盼開放保送

2019-12-27 14:22

台南兩校操場、跑道、球場年久失修 獲600萬補助改善

2019-12-27 13:12

高中科學班保送大學 修法10年推不動

2019-12-27 12:02

科學班成立10年 進了台大有七成四都不念基礎科學

2019-12-27 11:03

影／嘉義2兄妹站上世界第1舞台 GTB國際舞蹈奪金

2019-12-27 09:10

長榮中學欠薪風波 協商達共識

2019-12-26 22:38

高中英聽2次測驗 考生成績普遍提升

2019-12-26 17:59

長榮中學欠薪協商達共識 1月20日前發本俸

2019-12-26 13:55

全國技藝賽 二信高中3金手獎

2019-12-25 23:55

耶誕老人「從天而降」 深坑國中歡樂驚喜

2019-12-25 19:10

野柳國小感恩跳蚤市集 孩子惜福也要助人

2019-12-25 19:09

崑山中學傳發不出薪水 校方：洽談改組力求轉型

2019-12-25 17:33

偏鄉成功國小 用愛準備耶誕鞋盒溫暖弱勢長輩

2019-12-25 14:25

山美國小打造童趣候車空間 學生不需在黑暗路邊等家長

2019-12-25 14:17

義賣硬筆書法作品 大忠國小捐一半給創世基金會

2019-12-25 14:16

台南推動生命教育特色有成 用教育轉動生命的創意

2019-12-25 13:22

台中清水國小學生在校園找「聖蛋」 另類聖誕節活動

2019-12-25 12:50
看更多

熱門文章

明年四技申請招8千高中生 這系只招1人競爭超激烈

2019-12-30 22:22

不盲目追求國際排名 這間私立科大註冊率勝過公立技職

2019-12-30 21:50

世新大學註冊率94.5％ 登私立綜二類大學第1名

2019-12-30 18:47

海大觀音分校建校「有影」 2020率先建造藻礁中心

2019-12-30 18:21

108年公費留考放榜 錄取率21.9%創歷年新高

2019-12-31 12:17

中市長億高中3學生 錄取荷蘭阿姆斯特丹大學

2019-12-31 11:34

學測申請四技 67校釋8700名額

2019-12-30 23:53

小孩當粉筆長 家長覺得有趣

2019-12-30 23:19

消防隊員設計多功能救災無人機 獲發明設計展金牌

2019-12-30 19:01

布幕長很酷 小一生還想繼續當

2019-12-30 23:14

北醫大5年捐1500萬 助台東孩子書屋等公益團體

2019-12-30 20:47

參與人次破5萬 城鄉共學 跨到國際去

2019-12-30 23:58

明新科大休閒系 全國芳療競賽獲「精油配方」組冠軍

2019-12-31 10:33

修平科大註冊率3年大幅提升 校長：產學合作就業有保障

2019-12-31 16:19

國際婚禮文化創意藝術大賽 樹德美容科展身手露頭角

2019-12-31 10:53

《讀者》元月號 韓良露追憶像隻龍貓的媽媽

2019-12-31 15:05

數感實驗室／從數學看點線組合 摩斯密碼如何設計出來？（下）

2019-12-31 15:50

清寒越南新二代不畏逆境 高中生錄取台大護理回報助人

2019-12-31 17:01

「百川計畫」不看成績 愛唱歌旅行也能上交大

2019-12-31 16:52

北醫大義賣送愛公益團體 新書分享動人故事

2019-12-30 19:05

國家農業科學獎 屏科大奪最優團隊

2019-12-30 21:16

足跡遍及中南部 唐旦祥到偏鄉學校音樂講演

2019-12-31 14:44

卓蘭國中第一個台大生 新住民之子李雯惠錄取哲學系

2019-12-31 17:07

南一中學生學廚藝 親手料理大餐感謝師恩

2019-12-31 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top