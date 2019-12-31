南一中學生學廚藝 親手料理大餐感謝師恩

台南一中培養學生生活素養，開設家政課，期末讓各班展現烹飪成果也謝師，老師很難想像，學生上了兩周烹飪課後，能料理出美味佳餚，覺得女性會更幸福。學生表示，能煮出自己也滿意的菜餚，靠的是分工合作，想當有成就感。

校長廖財固表示，家政是生活科技領域的課程，涵蓋項目多，也是生活能力的培養；烹飪成果展除了讓學生發揮創意與廚藝，也結合課程學習，培養生活素養。南一中學生未來到外地或出國機會多，希望透過家政課，讓學生帶著一個電鍋出門就能自行料理三餐，讓家人更安心。

家政課學什麼？老師潘智慧說，有家庭教育、兩性關係、健康營養、生活規劃等，烹飪課不只教料理食物，也教導廚房態度、原則、安全、清潔等，最重要的是讓學生回家後也能當幫手，促進親子關係。

二年14班的期末感恩餐會主題是多國主義，學生林昀聲說，菜色有法式燉雞、英國的炸魚，還有焗烤蕃茄、愛玉、日式涼麵、糕點等各國特色料理，就如老師的課各有特色一樣，期待藉由多元料理，表達融合與和平。

學生蕭君銘料理香腸炒飯，架式十足，更是好吃，原來他有學過。他說，小六時阿嬤就有教，現在也常煮飯給家人吃。其實烹飪不難，學生吳沛儒、吳秉豪和同學料理「小英國魚配薯條」，只失敗一次就成功，他們說，因為大家事先充分討論且分工合作，所以能做出好吃料理，超有成就感。