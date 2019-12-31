國際婚禮文化創意藝術大賽 樹德美容科展身手露頭角

「2019年國際婚禮文化創意藝術大賽」日前在高雄巨蛋舉行，高雄樹德家商美容科140名學生報名參賽累積經驗，一舉抱回職業高中學生組41座冠軍、38座亞軍、38座季軍，其中5名學生每人各拿3面金獎，成為「三冠王」。

國際婚禮文化創意藝術大賽由台灣法飛斯教育中心、台灣韓國教育中心、澳洲精英學院聯合主辦，並結合高雄國際美容化妝品展，吸引了學、業各界專業人士前來參與。來自韓國、越南、馬來西亞、柬埔寨及台灣等地的美髮美容高手雲集，比賽分為美髮類、皮膚類、彩妝類、美甲類、睫毛類、整體造型類、文創類，涵蓋32項競賽項目，為近年來國內最高規格的專業國際美髮美容賽事。

樹德家商140名學生與來自各國參賽選手較勁，毫無懼色，一舉摘下高職學生組41面金獎，是參賽團隊中獲獎數最多的隊伍。其中榮獲「三冠王」的參賽學生鍾鄀祈、徐敏娟、李梓綾、黃沛云、林桂蘭，皆報名挑戰3項競賽，且不負眾望，榮獲競賽大會「三冠王」殊榮。

樹德美容科主任江巧智表示，這次參賽的學生開學投入集訓後，便利用課餘時間與美容科指導老師進行作品的設計、討論、練習，每名選手在專業教室裡卯足全力勤加練習，憑藉著實力在舞台上嶄露頭角，為自己也為樹德家商美容科打響名號，也讓其他國家見證了台灣美髮美容教育的創新技藝。