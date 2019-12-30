大華中學學生科技素養和自編導演狄更斯英語劇受矚目

因應108學年度課綱起跑，桃園市私立大華中學日前舉辦歲未年終「數位起飛、素養啟程」成果發表會，邀請數位教育推廣專家潘乾芳以「數位時代教養攻略」為題演講，為活動揭開序幕，接著以各領域國中部課程為主，開放教室，邀請校內外專家、教師、家長一同參與課程。

大華中學張佩瑜校長以「18世紀的革命」為主題，安排歷史科公開觀課。張佩瑜表示，每年12月是大華一系列的教學活動成果觀摩，也成為大華中學的傳統和傳承，每年歲末，校園中總是充滿歡慶佳節、感恩、分享、祝福的氛圍，從高中部的英文戲劇、國中部的班際合唱比賽等藝文饗宴，加上各領域豐富多元的教學活動設計，引導學生進行歲末的反思回饋。

此外，各科都在各自的專科教室展示學生學習成果，也藉此檢視學生們是否達成今年學校培養科技數位素養─「看見改變，擁抱未來」的教學目標。回顧學生們這一年「做中學」所產出的學習成果，也讓蒞校參觀的家長深深感受到學校辦學的用心及認真。

成果發表會另一個重頭戲是學生展演，除了有大華中學的弦樂團及桃園市合唱比賽的常勝軍─女聲組合唱團的演奏演唱，焦點之一是高中部必修課程「英文戲劇」成果展演。張佩瑜說，此課程涵蓋了英文、表演藝術、音樂、資訊等跨領域的學習，為學生創造展演的舞台，學生從課程中學習到撰寫劇本、製作道具、影音剪輯、英文表達、表演藝術、溝通協調、統整合作及時間管理等能力。

大華中學從國小、國中到高中有一貫的教學系統，強調品格、英語、科學、人文、探索等多元活化的教學，目的在培養學生運用科技，自主學習，讓大華學生在學習上應用創客精神，豐富學習歷程，真正實踐「以傳統邁向國際，以科技迎向未來」的目標。

大華中學今年英文戲劇成果展演出英國作家狄更斯著名作品「孤雛淚(Oliver Twist)」，學生全程英語演出。故事描述一名因無法公開戀情而懷了身孕的女子，在倫敦近郊的救濟院中偷偷生下一名男孩後，黯然離去，使這個可愛的男孩奧立佛一出生就成了孤兒，開始了他坎坷的童年。

奧立佛在監獄般的孤兒院中成長，那裡沒有溫暖與關懷，只有不停的工作及挨餓。有一天，他為了要一碗粥而被踢出救濟院，離開沒有人情味的孤兒院後，他被送到棺材店去當學徒，卻仍脫離不了被虐待的命運。於是奧立佛再次逃亡。流落在倫敦街頭的奧立佛，卻又受騙加入了竊盜集團，而被迫當起小扒手。

有次，他同夥偷了一條手帕，但卻栽贓於他，被眾人棒棍齊下的奧立佛，被打的遍體鱗傷，布朗羅先生知道他不是兇手，帶他回去扶養，開始了短暫的幸福。過了兩個星期，傷養好的奧立佛被奉命去買東西，卻被抓回賊窩，身上的東西遭洗劫一空，被迫繼續當著小偷。最後，在一次的偷竊過程中，意外遇到羅絲小姐。