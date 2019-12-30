富邦校園徵才起跑 銜接計畫要培養章魚型人才

富邦校園徵才起跑，富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽透過校園人才培育銜接計畫，提供養育人才的沃土，豐富實習課程不僅讓學子們發揮專業、養成多角化能力，也藉實務工作提升職場適應力。期待學子們能在實習計畫中成長茁壯，面對競爭日益激烈的職場環境更加游刃有餘。

根據勞動部統計，大學畢業生平均花費2.78個月找到第一份工作，顯示產學落差已成為新鮮人求職之路的障礙。人力銀行調查發現，畢業前已具職場經驗的畢業生，比起毫無實習或工作經驗的「裸畢」畢業生，平均可提前三個月找到工作，可見實習經驗的累積是學術連結實務專業的展現，透過專業課程規畫自我探索，有助於未來職涯發展。

為讓莘莘學子擁有適才適性的發展空間，富邦人壽自2016年開始舉辦「校園人才培育銜接計畫」提供財務投資、資訊科技、行銷企劃、精算統計、保戶服務、通路服務等六大領域實習，四年來超過500名學生加入實習行列；共分為職場實習、暑期實習、學分實習三大模式，讓同學能夠依據自身的需求安排實習計畫。

富邦人壽「校園人才培育銜接計畫」提供舞台讓學子施展長才，讓勇於挑戰的同學們實際前進企業，與業界真實互動、了解並適應職場文化，做好踏入職場前的準備。專為實習生量身打造的「職人課程」與「達人課程」，讓資深且具備豐碩經驗的前輩帶領同學探索自身優勢，能從經驗分享中學習有效率且足以勝任繁雜職務的專業能力。

富邦人壽表示，現今社會需要的人才需要具備多樣化能力，就像章魚一般面面俱到，不僅能夠處理專業問題，同時也要擁有跨部門溝通與合作的能力、面對突發狀況的應變與解決力等。