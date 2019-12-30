城鄉共學破5萬人次 南北「玉田」國小一校演奏一校唱

教育部105學年度起辦理城鄉共學夥伴學校計畫，至今參與師生已破5萬人次。屏東縣玉田國小和宜蘭縣玉田國小，「雙玉田」透過網路雲端設備進行好書共讀與創課教材共備研發分享。實體交流則以音樂扎根與管弦樂合奏方式，合辦宜蘭國際童玩節，與斯洛伐克、泰國、智利等國外團體展演交流。

教育部為平衡城鄉教育資源，自105學年度開始辦理城鄉共學夥伴學校計畫，每學年補助學校辦理實體共學課程交流及虛擬網路設備，至今共入選219校次，參與師生總數高達5萬2560人次。

今年入選夥伴學校的二大特色，一是多年入選學校帶領剛入選的學校並結盟，另外除了過往常見的2校組合，也出現像花蓮縣志學國小、台北市木柵國小等六組三及四校的組合，透過共同備課、課程研習，讓教學更加豐富、有趣，學生更在定期交換學習心得下互相學習，共同成長。

教育部今天舉行108學年度「城鄉共學、幸福共好」大會師。教育部表示，本計畫每年編列約1200萬元，每校最高補助25萬元，其中20萬元補助夥伴學校交流所需旅費、車資、住宿費及製作共學教材的材料費、印刷費，另5萬元補助充實虛擬網路直播設備。

屏東縣玉田國小校長王照仁說，現在的學校發展，必須跟地方結合，創造特色。因為跟宜蘭玉田國小同名，三年前就在想兩校如何透過網路交流。宜蘭玉田的特色是弦樂教學，因此在實體交流上，宜蘭玉田演奏，屏東玉田合唱團和音，共創美麗樂章。在國際交流方面，則透過在地食農、童玩與日本、俄羅斯學校定期進行太鼓及管絃樂的交流。