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非體育科班生…田徑好手林皇德多年獨自練習 感動竹北高中師生

2019-12-30 10:46聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北高中高三生林皇德是田徑好手，他非體育科班生，多年來獨自練習，清晨和放學後晚間，總看見他在操場上跑步，風雨無阻，林在校課業也很優異，他努力故事及永不放棄的精神，深深感動全校師生，校長陳瑞榮特頒發獎狀，祝福他明年全中運賽，勇奪高中生涯最後一面重要的獎牌。

林皇德國小加入田徑，國中是棒球隊，由於偏鄉國中無教練，他常與夥伴自主練體能，有天遇到實習老師曾京禹，曾京禹有感於偏鄉無教練的苦，願意指導林的練習，爾後曾京禹工作北上，無法到場看他練習，但林皇德每天都依照教練給的課表自主完成訓練，他說「一個人練習，除了必須適自我督促，也要和孤獨共處」，更感謝這4年來背後有教練、老師們的支持。

林皇德國中校排第一，專長是田徑，他上高中後努力兼顧學業和田徑。清晨天還未亮，同學們還在被窩中，林皇德已在操場跑步，放學後，更獨自練習到晚上，再衝回家念書。他高一就打破1500公尺校紀錄，高二在竹縣運動會奪1萬公尺冠軍。

而讓他堅持下去的動力，來自於要讓罹癌的母親放心「要讓媽媽看見，我自己可以過得很好」，高二時，林皇德給自己龐大壓力，全中錦打破個人最佳與竹北高中懸掛17年記錄，但可惜與獎狀擦肩而過。課業也從中段爬升到班上第一，但傳來的是母親驟逝的消息，讓林皇德備受打擊，他痛哭失聲，更陷入低潮。

「想到那些在背後支持、給予我幫助的人，我就告訴自己要堅持下去！」林皇德體悟到練習不是為了給別人看，重新找回跑步的快樂。內心的轉變讓他發揮更好的實力，今年奪1萬公尺第十名成績，達明年4月全中運參賽標準，「希望在高三最後時光，再突破自己的記錄。」他未來盼投身於教育界、協助他人成長，以微薄的力量回饋社會。

「他是一位力爭上游的學生！」校長陳瑞榮感動，林皇德每天在操場自主練習，風雨無阻，永不放棄的精神，感動全校師生，特別是林常照顧弱勢同學，利用午休陪伴同學念英文、鼓勵同學，這次特頒發獎狀為他加油打氣。

新竹縣竹北高中高三生林皇德是田徑好手，他非體育科班生，多年來獨自練習，他努力故事...
新竹縣竹北高中高三生林皇德是田徑好手，他非體育科班生，多年來獨自練習，他努力故事及永不放棄的精神，深深感動全校師生。記者郭政芬／攝影
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