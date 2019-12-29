參加國際創新發明競賽 環科大幼保系學生獲1金1銀殊榮

環球科技大學幼兒保育系學生團隊，日前參加由中華創新發明學會與俄羅斯國際發明協會共同主辦的「2019第十屆IIIC國際創新發明競賽」，榮獲1金牌獎、1銀牌獎優異成績。

本次競賽有來自包括台灣、日本、韓國、馬來西亞等13個國家及地區的選手參加，參賽作品多達418件。此次競賽議題為環境與健康，包含節能減碳、環境保護、與智慧生活。

環技大學幼保系老師孫沛婕指導學生賴寀溱與廖翊伶，結合「創意發想與製作」課程所創作作品，設計具「環境保護」意識的教具。

三年級學生賴寀溱的作品「Taiwanese Rare Animals 」（稀有動物），內容以台灣特有的稀有動物為主，設計出一款極具教育意義的桌上遊戲，讓玩家透過桌上遊戲，辨別台灣的稀有動物，並提升保護這些稀有動物及環境的意識，此件作品榮獲金牌獎的肯定。

賴寀溱表示，參加競賽是一個漫長又未知的選擇，中間一度想放棄，但在老師的鼓勵之下，終於完成競賽並獲得榮譽，從這次競賽中，體會到很多事的成敗都在一念之問，雖然不知道未來會怎麼樣，但做了就會不一樣。

四年級學生廖翊伶，作品名稱為「Lets go jigsaw puzzle!（東拼西湊「鮭」去來兮！）」，以台灣瀕臨絕種櫻花鉤吻鮭為主角，依據原型設計成為雙層、具視覺與觸覺刺激的多感官拼圖教具，期盼透過此項教具設計，使人們對於櫻花鉤吻鮭能有更多的認識，也能為在地保育動物盡一份心力，此作品也獲得銀牌獎肯定。

孫沛婕說，本次競賽有非常多國內大專校院學生團隊參加，但幼兒保育系學生卻是極少數，學生參加競賽剛開始信心不足，但決心投入競賽後，展現企圖心及創意，設計出極具環保意義、可供親子共玩又有益幼兒發展的遊戲。

她表示，目前獲獎的團隊正積極地將兩項得獎作品，申請中華民國新發明專利與新型專利，期許未來可將作品進行技術轉移或商品化。