欣賞歌劇院光影秀 再來台中、高雄免費音樂會

年末將至，不妨來場小旅行。台中國家歌劇院和高雄衛武營藝文中心，都有多場節目和特殊景觀，值得闔家同遊。

國家歌劇院每年年底推出的「NTT魔幻曲牆光影秀」都深受歡迎，本次由視覺藝術家徐逸君與音樂設計聶琳攜手操刀，將聖經中馬廄裡的嬰兒、東方三賢士等故事與台灣原生動植物、廟會慶典等在地元素結合，台灣黑熊、石虎及神將等意象也入畫，再搭配由查馬克．法拉屋樂老師所指導的泰武國小古謠傳唱隊演唱以排灣族古調新編的《天主經》，打造台味十足的耶誕節。

該光影秀播至明年1月5日止，觀眾只要來二樓前廳，都可免費觀看。除周一外，每天下午1時至8時半每半小時播出一次，周五、六另加開晚間9時場次。也別忘參觀六樓的「空中花園燈飾展」。

來到歌劇院五樓的展示廳凸凸廳，也可體驗源於新媒體表演藝術家蘇文琪明年將演出新作《微輻∞》的沉浸式展覽《星光行進中—微輻∞實驗室》。

凸凸廳的特殊建築，讓人聯想浩瀚宇宙空間；策展團隊之一的藝術家邱昭財，即在矩陣排列的機械動力裝置上安裝81個內藏LED燈與小喇叭的小黑盒，透過互動程式，讓裝置升降快慢、燈光色彩變化與明暗隨著觀眾動作改變，每一刻都營造獨一無二的星光饗宴。

這次展覽的特別處還包括以「開放實驗室」的概念策展，讓觀眾可以從仰視角度看到裝置的各種面向，而非過去常只能以單一面向欣賞。《微輻∞》明年4月正式演出時，觀眾還可以比在凸凸廳更近距離和360度環繞方式欣賞裝置。展至明年2月16日。

12月31日晚間7時半，來欣賞在大劇院舉辦的歲末歌劇音樂會《風流寡婦》。這檔由國家交響樂團NSO駐團指揮張尹芳與法國導演尚米歇爾‧克奇合作、NSO演奏的「半舞台」音樂會，雖非全歌劇式，一樣表現趣味劇情，德語演唱、中文對白，由國內頂尖聲樂名家林慈音、葉展毓、林義偉、黃莉錦等人演出。

1月5日下午2時半，在國立中興大學小禮堂也有免費音樂會。這場由中興大學管樂社校友團舉行的音樂會，演出者都是當年管樂社成員，大家因為對音樂的熱情，2000年起在曾指導該社的指揮羅之妘帶領下年年團練，本次主題為「西洋plus東洋 fantasy」。

音樂會將演出英國民謠組曲、海洋奇緣、獅子王、久石讓作品集、魔女宅急便、神隱少女等老少咸宜曲目，現場還配合音樂放映動畫，並有茶點可邊聽邊吃。想免費享受，務必早點來排隊。

1月1日別錯過高雄衛武營的《維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播》。本次音樂會由拉脫維亞籍名指揮安德里斯．尼爾森擔綱，晚間6時開始演出，觀眾齊聚衛武營戶外劇場欣賞，別有滋味。