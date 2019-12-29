陳澄波收藏展 看見東亞藝術圈交流輝煌年代

2012年，台灣近現代著名畫家陳澄波的長孫陳立栢在父親陳重光的大衣櫃發現夾層中的暗箱，打開竟是陳澄波的台、日、中畫家友人在1910至30年代相贈的數十卷書畫，包括張大千。國立歷史博物館與國父紀念館合展這些收藏，讓沉睡70年的寶物揭開東亞藝術圈交流的輝煌年代。

陳立栢說，當年台日中畫家建立友誼、相互影響，是很美的事。他希望透過這次「線條到網絡－陳澄波與他的書畫收藏」展，帶動畫家後代繼續交流，「現在還是可以一起很美」。像曾送陳澄波畫的中國畫家諸聞韻的後代想做諸聞韻圖錄，聽說有此展，向陳立栢申請圖檔，如今完整圖錄已印好送來。

展覽從書法區開始，策展人、史博館展覽組研究員蔡耀慶表示，陳澄波畫中線條是後人研究重點之一，而這源於陳澄波深研書法。他說，陳澄波從小受父親影響學書法，在台灣總督府國語學校就學時也有老師相授，養成他畢生練書法的習慣，還要孩子們都練書法。如此對毛筆的掌控，自然讓陳澄波得以揮灑美好線條。

展中就從陳澄波一家人的書法，延伸到陳澄波的淡彩畫乃至油畫。蔡耀慶說，觀眾將可看到陳澄波書法的線條如何展現在其他媒材，形成不同效果；而這「線條」還有另層含意是透過書畫的緣分，陳澄波如何和國內外藝術家形成交友網絡，相互刺激。

像展中展出陳澄波與嘉義文化人的交誼文件、書畫，顯示共同形成嘉義文風，陳澄波也因此對推動市政產生興趣。陳澄波赴日深造，之後應中國友人之邀赴上海新華藝專任教，在教授日本學到的西畫訓練之外，也與當地水墨書畫家如張大千等人交流，都又深化陳澄波的書畫。

蔡耀慶表示，展中一幅張大千與其他四人合繪的畫作，就是張大千等人因要赴日，特別設宴請陳澄波，請教他日本相關事宜，並即席作畫題送給陳澄波。類似故事在展中不少。

陳澄波與當年友人情誼也至今迴盪，陳立栢說，2014年他辦陳澄波東亞巡迴展，到北京、上海時，多虧阿公畫家友人潘天壽的兒子、時任中央美術學院院長潘公凱幫忙，「這是上一代情誼打通關節」。

陳立栢表示，他為表感謝，原想以潘天壽送給阿公的畫當報答，結果潘公凱說既是他父親所贈，「放在你們家更有意義」。潘天壽曾遭文化大革命，陳澄波死於228，對照下也更讓兩代唏噓。