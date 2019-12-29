《Running teacher！教育啟程！》全國新綱考招與學習歷程資源分享研討會 熱情開跑

圖／宋怡慧老師提供 分享 facebook

面對全新的十二年國教新課綱，大學端選才方式也有所改變，位於教學現場第一線高中教師與學子們，除了如火如荼的準備新課綱的教學之外，對於新課綱考招制度更是高度關注。有鑑於此，丹鳳高中宋怡慧主任與南一書局共同籌備的「學玩轉跨科共備年會」，再次號召對新課綱考招制度有所鑽研，以及高中探究實作經驗豐富的的專家與教師，於109年12月28日臺中惠文高中，舉辦第三屆學玩轉《Running teacher！教育啟程！》全國新課綱考招制度與學習歷程資源分享研習。

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新課綱新方向，焦點就在主動學習力

隨著資訊科技的進度與發展，教育的傳輸方式與內容日新月異，學生的學習的模式由傳統的被動學習，漸漸轉化為互動學習，而新課綱的目標，更希望能進一步演變為學生自主學習。

大考中心張茂桂主任亦在媒體訪問中不斷強調，素養導向除了情境化、整合運用能力、跨領域或跨學科能力外，更重視「知識整合應用」及「表達說明能力」。而大學端的考招制度，也不再以考試成績作為單一依據，代表未來無論是老師的教學或學生的學習，將不再侷限於課本裡。

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透過學玩轉年會，開啟教學的無限可能

宋怡慧主任表示，經歷過一學期的洗禮，第一線的老師對於新課綱已有更進一步的認識，也更加了解自身所長與教學現場所需，因此學玩轉跨科共備年會再次打造全國新課綱考招制度與學習歷程資源分享研習，希望與全國高中教師分享如何在自身學科專業之下，融入跨領域的教學內容，並藉由教學引導學生的自主學習的能力。無論是老師們想要更深入了解新課綱的考招制度獲釋學習歷程教學資源，都希望來參與的老師們可以收穫滿載，日後可實際運用於教學現場，提升臺灣高中的教學能量。

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致力創新教學，南一書局新課綱統整教學不缺席

負責協辦的南一書局蘇偉銓總經理表示，南一書局一直致力於創新，並且以「最懂你的學習好夥伴」為概念，希望陪伴老師一起迎接新課綱，找到教育最新、最適合的未來式。本次研習將主題定為【教育啟程----Running Teacher】，自主學習是新課綱的美意，希望讓高中生能夠對學習多一點自主權，因此安排了空堂時間，希望老師們可以引導學生養成自主學習的習慣以及探索自我的性向。

匯集全國教學前線專家，分享最新教學趨勢

本次研習的講師陣容堅強，上午場為合科講堂，首先登場的是中央大學教務處招生組周弘偉組長，以「大學選才、學習歷程與考招制度變革」為題，接著是安康高中朱晉杰主任，以該校豐富教學經驗為例，說明「108高中新綱課程與學習歷程檔案面面觀」。下午場則是分科講堂，國文科共有兩場，第一場由丹鳳高中宋怡慧主任與清水高中楊朝淵老師，針對跨領域課程設計，進行深度教學對談，第二場則為苗栗高中黃琇苓老師，以融合數位科技的「我們來出包：AR、VR在地走讀任務包」，分享國文科與資訊科技的教學融合。

數學科為麗山高中洪明譽老師，藉由讓學生親自動手做，從遊藝中玩出數學觀念，創造學生自我專屬的學習歷程檔案；自然科由北一女蔡任圃老師，以「科學跨科探究模組的發展策略」為題，分享精心研發的跨科模組與課程設計藍圖，讓新課綱探究課程、素養教學與學習歷程的準備，充滿多變的可能性。

歷史科由中研院近代史研究所助研究員，同時也是故事網站創辦人之一的陳建守先生，以「世界的圖書館——百科全書的誕生」為主題，結合新綱探究與實作課程，分享如何帶領學生了解百科全書的發展與知識的啟蒙，並進而產出特別的人文學習歷程檔案；地理科為台南一中翁蕙君老師，分享「學習歷程—課程設計演變與學生作品分享」，依據新課綱趨勢，看翁老師如何一步步翻轉教學，依據修課記錄、課程學習成果、多元表現的面向，翻轉課程設計；公社科由安康高中蔡銘宇 老師以「映像文學公民人」為題，探討如何從媒體印象中擷取重要議題，並從中培養探究能力。

本次活動的講師皆是教學最前線的專家學者，讓首次於中部地區舉辦的學玩轉教學年會，能有超過三百為老師們熱情報名參與！宋怡慧主任表示，感謝所有熱情參與的老師們，希望能讓大家更入了解新課綱的轉變，一起激盪出嶄新的教學方法，讓學玩轉的創辦理念「一個人可以走得很快，但一群人可以走得很遠」此一理想落實於教學現場中，更期待日後可以引薦更豐富的教學資源，與老師們一同成長，為臺灣的教育盡一份心力。