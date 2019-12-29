浮光書店老屋改造成名 原屋主家族進店感動得快哭

台北著名獨立書店「浮光書店」，是70年老房子改建。浮光書店店長陳正菁表示，日前書店連續兩次有同個家族的成員來訪，進到屋裡都感動得快哭，連聲跟她道謝，還如數家珍說起他們小時候的童年，讓她也很感動。

陳正菁在臉書上表示，日前書店打烊前來了幾位客人，寒暄後才知是浮光現址的原屋主，一家兄弟姊妹多人，進到屋裡感動得快哭，連聲跟她道謝。

她說，隔幾天，同一個家族的另兩位成員再次路過，和她拍了照，一樣感動稱謝。他們還如數家珍跟她說起他們小時候的童年，睡在哪裡，在哪裡跌倒，如何如何。

「我看著他們稍有痕跡的容顏，心想一座屋子的心塵往事大約如此。房子有其自己的生命。屋內的人，都是暫居過客。」陳正菁說，謝謝妳，這間老房子。

陳正菁在父親過世後沉潛多年，想起年少時懷的「開書店」大夢。2016年她和老友在赤峰街區重逢，她異想天開說想在這區開店，正好有老屋釋出，朋友乾脆買下，和陳正菁在社大教的設計師學生一起裝修。

之後，這座原如廢墟的老屋重放光彩，原結構、閣樓、洗石子地板與門窗花都保留，還開了天窗讓自然光灑入。雅致環境、人文書籍、咖啡與講座吸引眾多讀者造訪，登上無數國內外媒體。