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台南大雨特報！南方雲系北移 局部較大雨勢

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

捐二手書助陽光孩子 你拿電子書優惠碼和賣書捐款收據

2019-12-29 07:30聯合報 記者何定照／台北即時報導

捐書送愛心！迷你倉品牌Boxful任意存和樂天Kobo電子書、陽光基金會舉辦「二手書募集活動」，提供樂天Kobo電子書閱讀器、電子書及任意倉獨家折扣碼，鼓勵民眾清出家中舊書，拿到Boxful大安區及信義區的實體門市「任意倉」，二手書販售所得將全數幫助陽光孩子展開新生活。

來自香港的新創到府迷你倉—Boxful任意存台灣區總經理許仄偉來台3年，發現台灣人普遍念舊、惜物，最丟不掉的就是含知識性及紀念性的物品。根據Boxful任意存每年發布的「倉鼠族」儲物習慣調查，迷你倉使用者存放最多的物品分別是「換季衣物」和「書籍」，決定聯合樂天Kobo電子書響應陽光基金會的愛心募書活動，將大安、信義區新開設的實體門市「Boxful任意倉」轉變為募書據點，鼓勵民眾捐出不看的書，讓這些書成為陽光孩子的重建基金。

陽光基金會台北重建中心副主任宋有礪表示，陽光基金會自2005年舉辦愛心募書活動開始，每年募集7000本書，將募書所得用於陽光孩子的生心理的重建，至今已進行14年，每年服務超過550個燒傷及顏損兒家庭。

樂天Kobo電子書營運部長周立涵表示，樂天Kobo特別提供上百組樂天Kobo電子書優惠碼給參與募書民眾，鼓勵更多民眾可以嘗試閱讀電子書，清出家中的實體書，並將賣書所得的回饋金捐作「陽光燒傷及顏損生心理重建基金」，一起幫助陽光孩子展開新生活。

募書活動期間即日起至明年1月17日，於Boxful任意倉四維店和光復南店皆有代為募書活動，凡於活動期間參與募書者皆能獲得Boxful任意倉及樂天Kobo電子書優惠碼作為謝禮，並獲得Kobo電子書閱讀器抽獎資格，迷你圖書館也同步展覽至明年1月17日。若想了解詳情歡迎上Boxful任意存臉書活動頁面（網址：http://bit.ly/34NBsQ7）了解。

活動進行方式：

帶著您欲捐贈的二手書到任意倉門市並留下您的基本資料（名字、地址及聯絡電話）。愛心協力書店會將您的回饋金轉交陽光。陽光收到回饋金後，會以此開立捐款收據，並於次月寄出。

活動注意事項：

請避免捐贈以下書籍：

陳舊、泛黃、書況過差之書籍；百科全書與高中以下參考書或課本； 限制級、影印、盜版之書籍；各類漫畫；具時效性的雜誌如時尚雜誌、天下、商周、財經雜誌；出版年分超過三年的法律、電腦、考試用書、大專用書、語言學習；出版年分超過三年的旅遊書；佛經、宗教類書籍。

活動地點：

Boxful 任意倉 - 光復南店（台北市信義區光復南路433號）

Boxful任意倉-四維店（台北市大安區四維路170巷6號）

迷你倉品牌Boxful任意存和樂天Kobo電子書、陽光基金會舉辦「二手書募集活動...
迷你倉品牌Boxful任意存和樂天Kobo電子書、陽光基金會舉辦「二手書募集活動」。圖為書店。記者何定照／攝影
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