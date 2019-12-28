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不一樣的通識課 科大師生把樂山院生故事唱成音樂劇

2019-12-28 15:35聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台科大150名師生這學期中到樂山教養院訪視，將見聞創作成音樂劇「獨角獸的長歌」，搭配音樂、戲劇與視覺設計，演出八篇勵志故事，展現樂山教養院院生勇於面對人生挫折，樂觀的人生態度。

台科大表示，演出團隊由三門通識課跨班合作，包括人文社會學科教授王維君的「活力合唱」、蘇金輝的「音樂與文化」、張博智的「數位藝術與設計」課。他們參與教育部的教發計畫「多元敘事．走進偏鄉」，帶學生到八里的樂山教養院與院生互動。

樂山教養院院長張嘉芳也特地來現場觀看演出，她表示，樂山教養院是身心障礙天使們的家。台科大學生來到樂山訪視，還創作音樂劇表演，布景甚至使用了院生的畫作。很多院生都非常有藝術天分，擅長繪畫創作。他希望大家面對院生時，不只看到他們的殘缺，而能欣賞他們的特質。

台科大表示，劇中有一曲目「快樂天堂」，描述動物園中身體殘缺的大象、孔雀，象徵樂山教養院院生。他們雖有身體上的限制，依然活得精彩。另一故事「勇者打敗怪獸」，呼應樂山教養院院長當初披荊斬棘，克服困難創立樂山教養院的故事，傳遞該院勇敢、樂觀的精神。

參與演出的台科大應用外語系大一生吳克壕說，他在音樂劇中飾演因受傷再也無法跳舞的芭蕾舞者，角色呼應樂山教養院院生的人生際遇。這腳色想傳遞的是，即使遭遇變故，身邊依然有許多支持的家人朋友，不要自暴自棄而忽略身邊陪伴你的人。他也說，第一次去樂山教養院，發現院生很開心活潑，他也被樂觀的人生態度鼓舞。

台科大150名師生跨班演出音樂劇，描述樂山教養院院生的故事。圖／台灣科技大學提供
台科大150名師生跨班演出音樂劇，描述樂山教養院院生的故事。圖／台灣科技大學提供
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台科大音樂劇

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