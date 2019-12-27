456位海青生秀美妝、造型與廚藝 畢業成果展靜宜登場

中南區海外青年在台就學聯合畢業典禮暨成果展在靜宜大學登場，有8所大學、16個學科、456位的馬來西亞、印尼等畢業生粉墨登場演出，還有靜態成果展，多元、專業技能與創意讓參觀者驚豔。

海外青年技術訓練班已37屆，畢業典禮與成功展上，僑務委員長吳新興和靜宜、環球、弘光、逢甲、大葉、建國、屏科大、南開等8所學校校長、師長共同頒畢業獎項與證書。

學生呈現造型、彩粧走秀，還有數位媒體、動漫遊戲設計、烘焙、廚藝、機械、精緻熱帶農業等學習成果；靜宜「美容美髮造型設計科」46位學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、印度、韓國、越南等8國的風俗文化融入所設計的造型與服飾中，博得滿堂彩。

另「數位媒體與網頁設計」學生以臺中旅遊為題，藉由網頁、海報、遊戲、影片及文創商品，帶領大家深度認識臺中；「廚藝與餐廳管理科」則以「囍宴」為主題，設計中西式特色餐點，並將傳統融合創新，成就美食新風貌。

馬來西亞僑生吳紫瑜，畢業後決定仍留在臺灣繼續進修，她說在海青班獲得專業知識、珍貴友誼及滿滿正能量，也確認未來目標；成果展作品雖遭遇很多瓶頸，但有師長及同學協助，是美好且難忘歷練。越南的黃玉芝表示透過畢業成果展，呈現兩年所學的造型、服裝及彩妝走秀，未來回國將朝創業夢想邁進。

僑委會委員長吳新興說，海青班自1963年開辦，提供東南亞華人及僑胞子弟學習技能，畢業校友在世界各國、產業皆有好發展，成為不可或缺的中堅幹部。