親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

RCA工殤第二波求償 奇異等公司判賠23億元

456位海青生秀美妝、造型與廚藝 畢業成果展靜宜登場

2019-12-27 15:40聯合報 記者張明慧／台中即時報導

中南區海外青年在台就學聯合畢業典禮暨成果展在靜宜大學登場，有8所大學、16個學科、456位的馬來西亞、印尼等畢業生粉墨登場演出，還有靜態成果展，多元、專業技能與創意讓參觀者驚豔。

海外青年技術訓練班已37屆，畢業典禮與成功展上，僑務委員長吳新興和靜宜、環球、弘光、逢甲、大葉、建國、屏科大、南開等8所學校校長、師長共同頒畢業獎項與證書。

學生呈現造型、彩粧走秀，還有數位媒體、動漫遊戲設計、烘焙、廚藝、機械、精緻熱帶農業等學習成果；靜宜「美容美髮造型設計科」46位學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、印度、韓國、越南等8國的風俗文化融入所設計的造型與服飾中，博得滿堂彩。

另「數位媒體與網頁設計」學生以臺中旅遊為題，藉由網頁、海報、遊戲、影片及文創商品，帶領大家深度認識臺中；「廚藝與餐廳管理科」則以「囍宴」為主題，設計中西式特色餐點，並將傳統融合創新，成就美食新風貌。

馬來西亞僑生吳紫瑜，畢業後決定仍留在臺灣繼續進修，她說在海青班獲得專業知識、珍貴友誼及滿滿正能量，也確認未來目標；成果展作品雖遭遇很多瓶頸，但有師長及同學協助，是美好且難忘歷練。越南的黃玉芝表示透過畢業成果展，呈現兩年所學的造型、服裝及彩妝走秀，未來回國將朝創業夢想邁進。

僑委會委員長吳新興說，海青班自1963年開辦，提供東南亞華人及僑胞子弟學習技能，畢業校友在世界各國、產業皆有好發展，成為不可或缺的中堅幹部。

靜宜校長唐傳義以畢業典禮主題「以海青之名、光耀海青」，及天主教學校聖誕月舉行的「點燈儀式」勉勵畢業生，漸漸點亮心裡的燈，從青澀到成熟，擁有好品格及終身受用的一技之長。環球科大董事長許淑敏表示，臺灣技職教育豐碩的成果有目共睹，讓世界看見臺灣。

靜宜「美容美髮造型設計科」46位海青學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、...
靜宜「美容美髮造型設計科」46位海青學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、印度、韓國、越南等8國風俗文化融入造型與服飾中。圖／靜宜大學提供
分享
中南區海外青年在台就學聯合畢業典禮暨成果展在靜宜大學登場。圖／靜宜大學提供
中南區海外青年在台就學聯合畢業典禮暨成果展在靜宜大學登場。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜「美容美髮造型設計科」46位海青學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、...
靜宜「美容美髮造型設計科」46位海青學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、印度、韓國、越南等8國風俗文化融入造型與服飾中。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜「美容美髮造型設計科」46位海青學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、...
靜宜「美容美髮造型設計科」46位海青學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、印度、韓國、越南等8國風俗文化融入造型與服飾中。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜「美容美髮造型設計科」46位海青學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、...
靜宜「美容美髮造型設計科」46位海青學生，以「亞洲塗鴉」為題，將馬來西亞、泰國、印度、韓國、越南等8國風俗文化融入造型與服飾中。圖／靜宜大學提供
分享
中南區海外青年在台就學聯合畢業典禮暨成果展在靜宜大學登場。圖／靜宜大學提供
中南區海外青年在台就學聯合畢業典禮暨成果展在靜宜大學登場。圖／靜宜大學提供
分享
中南區海外青年在台就學聯合畢業典禮暨成果展在靜宜大學登場，學生展現數位媒體、動漫...
中南區海外青年在台就學聯合畢業典禮暨成果展在靜宜大學登場，學生展現數位媒體、動漫遊戲設計、烘焙、廚藝、機械、精緻熱帶農業等學習成果。圖／靜宜大學提供
分享

馬來西亞

延伸閱讀

僑委會海青班中南區畢典 吳新興勉光耀海青

泰國38企業家訪僑委會 吳新興力促深化交流

立法院外委會訪視三信家商 趙天麟盼擴大僑生來...

吳新興抵巴西 出席台灣移民日紀念碑揭牌典禮

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

科學班成立10年 進了台大有六成三都不念基礎科學

2019-12-27 11:03

高中科學班畢業後 僅少數念基礎科學

2019-12-27 14:25

大學見習還要學測指考 科學班「兩頭燒」盼開放保送

2019-12-27 14:22

台南兩校操場、跑道、球場年久失修 獲600萬補助改善

2019-12-27 13:12

高中科學班保送大學 修法10年推不動

2019-12-27 12:02

影／嘉義2兄妹站上世界第1舞台 GTB國際舞蹈奪金

2019-12-27 09:10

長榮中學欠薪風波 協商達共識

2019-12-26 22:38

高中英聽2次測驗 考生成績普遍提升

2019-12-26 17:59

長榮中學欠薪協商達共識 1月20日前發本俸

2019-12-26 13:55

全國技藝賽 二信高中3金手獎

2019-12-25 23:55

耶誕老人「從天而降」 深坑國中歡樂驚喜

2019-12-25 19:10

野柳國小感恩跳蚤市集 孩子惜福也要助人

2019-12-25 19:09

崑山中學傳發不出薪水 校方：洽談改組力求轉型

2019-12-25 17:33

偏鄉成功國小 用愛準備耶誕鞋盒溫暖弱勢長輩

2019-12-25 14:25

山美國小打造童趣候車空間 學生不需在黑暗路邊等家長

2019-12-25 14:17

義賣硬筆書法作品 大忠國小捐一半給創世基金會

2019-12-25 14:16

台南推動生命教育特色有成 用教育轉動生命的創意

2019-12-25 13:22

台中清水國小學生在校園找「聖蛋」 另類聖誕節活動

2019-12-25 12:50

竹縣最大學生活動中心將落成 有6百坪音樂廳、籃球場

2019-12-25 10:41

國泰公益集團基隆和平國小送抱枕好暖 耶誕老人帶動唱

2019-12-25 09:57

少年勇往直前「風帆渡海」 果毅國小彩繪說鄭成功歷史

2019-12-25 07:50

新課綱、學習歷程霧煞煞？ 台大醫科生教你用筆記術看懂

2019-12-25 05:02

崑山中學傳多月沒發薪水 南市教產請國教署解決

2019-12-24 22:07

全國高中職奇幻文學獎今頒獎 高三生仍熱血創作

2019-12-24 21:51

反毒宣導也玩PaGamO 國泰將辦中小學電競大賽

2019-12-24 20:41

鹿草國小創意過聖誕！校長化身外送員 迷你梅花鹿萌翻天

2019-12-24 15:06

傳遞幸福巧克力 僑泰高中校長樂紛外送員

2019-12-24 14:09

光華高中超炫 36間薑餅屋串聯成街屋耶誕城

2019-12-24 13:33

育達高中餐飲觀光周 詩詞美景入菜好吃又好看

2019-12-23 20:27

數感實驗室／美國高中數學不上進階代數 改上資料科學？

2019-12-23 15:22

用報廢練習人頭做聖誕樹 被虧：也太省了吧

2019-12-23 14:13

影／小五教科書加入健保故事 健保署長今樂扮耶誕老人

2019-12-23 13:51

中華醫大師生創作多元性平繪本 今贈國小幼兒園圖書館

2019-12-23 11:52

余英時、黃春明、李衣雲、吳明益 入圍國際書展大獎

2019-12-23 09:13

北市國中閱讀知識王 東湖奪冠

2019-12-23 00:03

立法禁國中小生在學校用手機？ 親民黨立委候選人劉宥彤：可以

2019-12-22 23:11

提供安全通學廊道 新北到年底共改善11所學校環境

2019-12-22 15:56

迷途少女練口琴獲自信 誠正中學口琴隊再奪全國第一

2019-12-22 15:30

張忠謀：創新貴在執行 不然也只是想法

2019-12-22 13:12
看更多

熱門文章

新生註冊率出爐 頂大10博士班招生掛蛋

2019-12-27 12:00

科學班成立10年 進了台大有六成三都不念基礎科學

2019-12-27 11:03

108年各大學註冊率出爐 這六校註冊率未達六成

2019-12-27 10:56

影／嘉義2兄妹站上世界第1舞台 GTB國際舞蹈奪金

2019-12-27 09:10

管中閔案效應 教授當獨董須先取得學校同意

2019-12-26 19:47

聖誕樹會開花？教育部出招勾起眾人童年回憶

2019-12-26 17:09

境外學生 台大、銘傳、成大收最多

2019-12-27 12:48

註冊率不到六成？ 和春技術學院喊冤

2019-12-27 11:34

六所大專私校註冊率低 稻江：調整校務發展辦學策略

2019-12-27 11:54

高中英聽2次測驗 考生成績普遍提升

2019-12-26 17:59

註冊率未達6成 台首大：外籍生不如預期也未加碼搶學生

2019-12-27 11:30

被列註冊率低於6成 聖約翰科大喊冤：連續獲教育部教卓

2019-12-27 14:54

高中科學班保送大學 修法10年推不動

2019-12-27 12:02

積欠教師薪資挨告 南榮科大：已向教育部申請融資後續

2019-12-27 10:17

註冊率瀕淹水線 和春喊冤：補報後破6成

2019-12-27 14:24

108學年大專註冊率公布 6校瀕淹水線

2019-12-27 13:57

台南兩校操場、跑道、球場年久失修 獲600萬補助改善

2019-12-27 13:12

國際小學堂／寧槓上美國 法徵數位稅為了啥

2019-12-26 23:42

台成清交頂大10所博士班 竟沒人註冊

2019-12-27 14:27

長榮中學欠薪風波 協商達共識

2019-12-26 22:38

品牌廚房設計賽 崑大空設系獲金獎、兩項創意獎

2019-12-27 13:25

大學見習還要學測指考 科學班「兩頭燒」盼開放保送

2019-12-27 14:22

高中科學班畢業後 僅少數念基礎科學

2019-12-27 14:25

456位海青生秀美妝、造型與廚藝 畢業成果展靜宜登場

2019-12-27 15:40

海大成功開發人工飼料 將投入東引龍蝦養殖

2019-12-27 12:40

永平工商畢業公演 將畫的本質以肢體展現

2019-12-27 13:13

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top