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科學班成立10年 進了台大有六成三都不念基礎科學

2019-12-27 11:03聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

我國為培育基礎科學人才而成立的科學班至今十年，有四成四錄取台大。不過，以進入台大就讀的高中科學班畢業生分析，念基礎科學科系如數學、物理等僅兩成六，四成二選擇電資及工程學院、念醫學院有兩成一；沒進台大的學生，推估也有不少進了他校醫學系。台大科教中心主任高涌泉認為造成這樣的結果，可能與日後求職考量有關。

教育部每年投入約300萬元給每校科學班，目前全台有建國中學等十所高中辦科學班，每屆收290人。國中畢業生經過學業成績和筆試兩階段甄選錄取後，在高一、高二修完高中三年的自然課程。通過資格審核後，高三即到合作的大學修微積分、普通物理等，並要找大學教授擔任指導教授，完成科學實驗。

台大科教中心統計，這十年來已有1685人畢業，約有四成四錄取台大。高涌泉表示，台大的確是科學班最大受益學校，已有745名科學班畢業生進到台大，進清大、交大各約5%。

不過，到台大後真正念基礎科學科系如數學、物理、化學、生命科學者，十年來合計26%；念台大醫學院者占21%，電資及工程學院占42%，顯示念應用科學還是大宗。

高涌泉說，當中也有部分學生出國，主要是每年代表我國參加奧林匹亞科學競賽的學生，接受國教署的獎學金送他們出國，也沒指定要回國服務。就他和歷年學生接觸，出國後念基礎科學者低於外界想像。他曾幫多名畢業生寫推薦信，有學生就進了哈佛大學念應用科學，畢業後當Google工程師至今。

高涌泉說，部分學生是對科學有興趣而報考，不過也有國中生家長認為，科學班有更多學習資源，畢業後也不一定要選讀基礎科學，成為報考動機。

他認為，學生選讀應用科學是社會風氣使然，投入基礎科學回報較不穩定，例如不一定能找到教職。不過他也說，日本沒有科學班，21世紀已有20多個諾貝爾獎得主，反觀有設立科學班的韓國，得諾貝爾獎的人沒有日本多。

科學班學生。本報系資料照片
科學班學生。本報系資料照片
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