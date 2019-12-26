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高中英聽2次測驗 考生成績普遍提升

2019-12-26 17:59台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

大考中心主任張茂桂（中）表示，成績比例升降歸因於考生的學習能力，或等化過程有難易...
大考中心主任張茂桂（中）表示，成績比例升降歸因於考生的學習能力，或等化過程有難易度變異的空間。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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大考中心26日公布109學年度高中英語聽力第2次測驗成績，與過去2學年相比，A、F級成績比例降低，B、C級則升高，整體成績有所提升。在英聽測驗4種題型中，對答平均得分率69.86較高，其次為看圖辨義68.05，簡短對話57.94、短文聽講56.89（A級為次高）得分較低。

3成考生成績提升

「考生如果報考2次，會擇優成績採用。」大考中心主任張茂桂表示，如果看109學年度整體學生表現（擇優後），和108、107年學生表現作比較，可看出F不達標的人數明顯下降，向C等級移動。

「要歸咎於考生的學習能力，或考試的等化過程有難易度變異的空間，所以未必表示A級人百分比明顯下降。」張茂桂表示，往年考生考第2次，108學年度2次應試考生成績提升者有32.52%，107年度則有32.21%。依照高中學習現況跟考生現況，有3成的學生重考成績提升，表示有加強聽力練習是會進步的。

看圖辨義得分率高

大考中心副主任黃璀娟表示，「看圖辨義的得分率是比較高一些。」從公布的試題示例來看，會追求整體難易度的平衡，根據情境作設定調整。A級4項得分率均高於8成8；B級對答略高於8成，看圖辨義低於7成5，其他2項約6成7；C級看圖辨義略低於5成5，對答略低於5成，其他約3成5；F級看圖辨義近3成，其他3項不到2成。

高中英語聽力第2次測驗成績，經測驗等化程序比對後，A級佔比12.20%，B及48.10%，C級37.49%，F級2.21%。報名人數共47,396人，分1,368個試場，實到44,550人，缺考率6.00%。

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