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光華高中超炫 36間薑餅屋串聯成街屋耶誕城

2019-12-24 13:33聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市光華高中餐旅群師生創意十足，迎接耶誕節與90周年校慶，設計超炫的薑餅屋，造型模擬歐洲街景，以36間充滿異國風味的薑餅屋串聯成街屋，浪漫的耶誕城充滿神聖又歡樂氛圍。

光華餐飲科去年運用1萬8687片薑餅搭建大城堡薑餅屋，今年由餐旅群老師蔡毓玲和綜合高中室內設計學程老師顏素芬合作，模擬歐洲的街景廣場設計，帶領烘焙選手製作出浪漫的耶誕城。整座耶誕城由一間城堡開始，擴建成一整個街區，並由36間充滿異國風味的薑餅屋串聯成的街屋。

兩位老師也指導餐飲管理科二年級學生製作以耶誕節為主題的浪漫部屋，學生分組製作。先參考資料、討論主題構想，然後畫出浪漫部屋的設計圖，接著預估需要的薑餅數量和大小厚度，以及烘烤薑餅的硬度，再運用糖霜將薑餅組裝起來，點綴各式各樣的配件。薑餅部屋的內部布置，更是用心，有學生把最心愛的收藏品、明信片都搬來了，也有迪士尼人物，或童年的記憶。

這次薑餅屋製作是跨領域結合，餐旅群學生也先了解建築結構透視，因此，也做出了具有穿透性的結構設計，成為浪漫部屋的亮點。餐飲科二年級學生許書彬、王威廷、江羿緯表示，小時候看過阿公阿嬤年代的老房子，於是將四合院以薑餅來呈現中西合併的創意。

學生洪芷榆、鍾逸柔、郭承融使用透視的概念，將薑餅屋的內部設計展現無疑。學生黃睿信、陳博豪則是將薑餅規格化，把城堡部屋最大化和標準化，形成另一種特色。學生沈芷葳、林歆妤、鍾珮蓁運用薑餅拼貼為部屋庭院的地板，小巧精緻又帶著風霜的浪漫，有一種引發旅人想要入住浪漫部屋的衝動。

台南市光華高中用薑餅屋打造迷人的耶誕城，呈現創意與巧思。記者鄭惠仁／攝影
台南市光華高中用薑餅屋打造迷人的耶誕城，呈現創意與巧思。記者鄭惠仁／攝影
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耶誕節

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