光華高中超炫 36間薑餅屋串聯成街屋耶誕城

台南市光華高中餐旅群師生創意十足，迎接耶誕節與90周年校慶，設計超炫的薑餅屋，造型模擬歐洲街景，以36間充滿異國風味的薑餅屋串聯成街屋，浪漫的耶誕城充滿神聖又歡樂氛圍。

光華餐飲科去年運用1萬8687片薑餅搭建大城堡薑餅屋，今年由餐旅群老師蔡毓玲和綜合高中室內設計學程老師顏素芬合作，模擬歐洲的街景廣場設計，帶領烘焙選手製作出浪漫的耶誕城。整座耶誕城由一間城堡開始，擴建成一整個街區，並由36間充滿異國風味的薑餅屋串聯成的街屋。

兩位老師也指導餐飲管理科二年級學生製作以耶誕節為主題的浪漫部屋，學生分組製作。先參考資料、討論主題構想，然後畫出浪漫部屋的設計圖，接著預估需要的薑餅數量和大小厚度，以及烘烤薑餅的硬度，再運用糖霜將薑餅組裝起來，點綴各式各樣的配件。薑餅部屋的內部布置，更是用心，有學生把最心愛的收藏品、明信片都搬來了，也有迪士尼人物，或童年的記憶。

這次薑餅屋製作是跨領域結合，餐旅群學生也先了解建築結構透視，因此，也做出了具有穿透性的結構設計，成為浪漫部屋的亮點。餐飲科二年級學生許書彬、王威廷、江羿緯表示，小時候看過阿公阿嬤年代的老房子，於是將四合院以薑餅來呈現中西合併的創意。