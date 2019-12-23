用報廢練習人頭做聖誕樹 被虧：也太省了吧

這可能是全台最驚悚的聖誕樹，台南長榮女中舉辦環保聖誕樹創作比賽，出現「罐頭塔」、「人頭塔」等搞怪又嚇人的創意，其中美容科的學生把平常練習用的報廢人頭，組合成一棵聖誕樹，雖然環保、但也很驚悚，還意外的笑果十足。

校長蔡玉敏指出，台灣資源回收率成果傲人，但再利用率仍有待加強，學校除落實垃圾分類及資源回收，也推廣垃圾減量，並將回收再利用觀念融入教學裏。日前以日本鯉魚旗概念，讓學生於縫紉課，用廢布製成虱目魚旗；最近則趁聖誕佳節，舉辦全校性的環保聖誕樹創作比賽。

校方將近期各類回收物品，分包發給各班學生，看上去跟一般家用垃圾沒兩樣，但經過一段時間後，一包一包的垃圾，變成一棵一棵繽紛聖誕樹，成果令人驚豔。

有班級將各種鋁箔包飲料剪開、翻面噴漆，折成傘狀拼裝層層的樹葉，一人高的作品至少用掉三、四百個鋁箔。

而餐飲科、觀光科的學生則是創意取勝。有學生用飲調課大瓶裝的濃縮原汁空瓶裝水，包上棕色廢紙當樹幹，並運用透明塑膠杯做成樹身，在不改變回收物原貌下，小巧作品仍有獨特的視覺效果。

創作過程中，有學生用各種空罐頭堆成圓椎狀，在未經包裝下，看起來就像罐頭塔，讓人傻眼，幸好經過照片及飾品點綴後成功扳回一城，獲得名次。

而最吸睛的要算是美容科「幸福魔髮師」特招班的人頭聖誕樹了。對美容科學生而言，人頭是最重要的學習伴侶，美髮相關課程都需要它，三年下來，平均要用掉十顆人頭，特招班因較多實作課，用得更兇。