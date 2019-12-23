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中華醫大師生創作多元性平繪本 今贈國小幼兒園圖書館

2019-12-23 11:52聯合報 記者周宗禎／即時報導

中華醫事科大今天贈送剛出版的多元文化與性別平等教育原創繪本《不愛穿裙子的美莉》、《愛穿裙子的阿旺》共30套給鄰近小學、幼兒園圖書館和早療中心，希望這套淺顯易懂、圖文並茂的繪本能幫助小朋友「建立文化及性別的多元認知」。受贈單位感謝華醫師生的用心，直稱這是今年耶誕節分享給小朋友最棒的禮物。

中華醫大表示，有感性別教育與多元文化向下扎根的必要，參與校方「大學社會責任實踐計畫（USR）」的幼保系鄭博真老師帶領師生團隊創作繪本。

校方今天舉行「耶誕送愛贈書儀式」，校長曾信超、中華醫大USR辦公室執行長孫逸民、南關線健康幸福扎根計畫主持人謝政蓉、繪本作者鄭博真團隊及受贈單位代表參加。曾信超與鄭博真代表將原創繪本《不愛穿裙子的美莉》、《愛穿裙子的阿旺》贈送給台南市南關線及西北淺山地區的國小、區圖書館、幼兒園與早療中心。

曾信超表示，中華醫大這兩年執行大學社會責任實踐計畫，鄰近的南關線四區和白河、後壁、東山等西北淺山地區是重點實踐場域，這次贈送的繪本也以這兩處重點場域的國小、幼兒園及區圖書館為主。

他說，這套繪本是幼兒園和小學實施性別平等教育很適用的補充教材，可以教導孩子尊重和接納和我們不同的人，讓更多教師、家長及孩子有機會閱讀，建立文化及性別的多元認知，突破文化與性別的偏見及刻板印象。

帶領師生團隊完成繪本的鄭博真表示，台灣社會由不同族群組成，造就台灣的多元文化，近年來隨著性別議題的被廣泛討論甚至進到政策領域，更加突顯性別教育和多元文化必須及早扎根，「讓小朋友從小就建立正確的性別概念和對多元文化的認知，有助於社會的相互包容與和諧發展，繪本以精彩繪圖和淺顯文字說明要傳達的知識，是相當適合小朋友的讀本」。

鄭博真指出，師生團隊完成繪本初稿後，委託嘖嘖平臺進行出版募資，透過群眾募資的方式募得13萬元，台北大好文化發行人兼總編輯胡芳芳支持順利在這月底出版發行，因著這份來自群眾募資的愛的循環，決定把首版繪本贈送給華醫USR重點實踐場域裡的國小、幼兒園和區圖書館，擴充地區幼兒的閱讀資源。

胡芳芳認為，這兩本原創性平繪本很能反應台灣社會的需求，並且讓老師及家長可以從小讓孩子就有性平意識，了解自己，尊重他人。

歸仁區仁愛幼兒園園長張淑伶代表受贈單位感謝中華醫大贈書，他表示，這是今年耶誕節很棒的禮物，他們會善加利用、鼓勵小朋友多多閱讀，讓這套繪本充分發揮學習效益。

中華醫大幼保系創作多元性平繪本，贈送國小幼兒園及圖書館。記者周宗禎/攝影
中華醫大幼保系創作多元性平繪本，贈送國小幼兒園及圖書館。記者周宗禎/攝影
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中華醫大幼保系創作多元性平繪本，贈送國小幼兒園及圖書館。記者周宗禎/攝影
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中華醫大幼保系創作多元性平繪本，贈送國小幼兒園及圖書館。記者周宗禎/攝影
中華醫大幼保系創作多元性平繪本，贈送國小幼兒園及圖書館。記者周宗禎/攝影
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幼兒園圖書館群眾募資

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