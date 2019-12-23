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余英時、黃春明、李衣雲、吳明益 入圍國際書展大獎

2019-12-23 09:13聯合報 記者何定照／台北即時報導

財團法人台北書展基金會公布2020台北國際書展大獎入圍名單，其中作家吳明益在小說、非小說獎都入圍，是唯一兩項都入圍者。

入圍名單如下，依姓氏筆畫多少排列。

小說獎：

1 沈默／劍如時光／聯經出版事業股份有限公司

2 李維菁／人魚紀／新經典圖文傳播有限公司

3 吳明益／苦雨之地／新經典圖文傳播有限公司

4 林美冬／流螢／黑鴉文化有限公司

5 胡晴舫／群島／城邦文化事業股份有限公司

6 陳淑瑤／雲山／印刻文學生活雜誌出版股份有限公司

7 陳雪／無父之城／鏡文學股份有限公司

8 黃春明／跟著寶貝兒走／聯合文學出版社股份有限公司

9 董啟章／命子／聯經出版事業股份有限公司

10 駱以軍／明朝／鏡文學股份有限公司

非小說獎：

1 任依島／屋簷下的交會：當社區關懷訪視員走進精神失序者的家／游擊文化股份有限公司

2 李永熾、李衣雲／邊緣的自由人：一個歷史學者的抉擇／游擊文化股份有限公司

3 余英時／余英時回憶錄／允晨文化實業股份有限公司

4 吳明益、張卉君、陳冠榮／黑潮島航：一群海人的藍色曠野巡禮／大塊文化出版股份有限公司

5 陳怡如／女同志X務農X成家：泥地漬虹／大塊文化出版股份有限公司

6 騷夏／上不了的諾亞方舟／時報文化出版企業股份有限公司

7 黃裕元、朱英韶／百年追想曲：歌謠大王許石與他的時代／蔚藍文化出版股份有限公司

8 蔡慶樺／美茵河畔思索德國──從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁／春山出版有限公司

9 賴香吟／天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景／印刻文學生活雜誌出版股份有限公司

10 郭佩宜、呂欣怡、容邵武、方怡潔、羅素玫、李宜澤、邱韻芳、陳如珍、趙恩潔、蔡晏霖／辶反田野：人類學異托邦故事集／左岸文化

編輯獎：

1 朱亞君／《你好，我是接體員》、《人際剝削》、《他們都說你應該》、《比句點更悲傷》、《闇黑情緒》／寶瓶文化事業有限公司

2 李季鴻／台灣原生植物全圖鑑第八卷(上)：蕨類與石松類 石松科--烏毛蕨科／城邦文化事業股份有限公司

3 陳信希、郭大維、李傑／人工智慧導論／全華圖書股份有限公司

4 孫德齡／《辶反田野》、《田野的技藝》／左岸文化

5 黃淑真／「政治與思想」系列：《以撒‧柏林》、《弗雷德里希‧海耶克》、《漢娜‧鄂蘭》、《麥可‧歐克秀》／聯經出版事業股份有限公司

財團法人台北書展基金會公布2020台北國際書展大獎入圍名單。圖／書展基金會提供
財團法人台北書展基金會公布2020台北國際書展大獎入圍名單。圖／書展基金會提供
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吳明益聯經出版大塊文化

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