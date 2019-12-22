張忠謀：創新貴在執行 不然也只是想法

台北城市科技大學在「2019年韓國首爾國際發明展」 獲得四特別獎、四金、三銀、三銅，金牌數與總獎牌數不只全國第一，卓越成績更在世界大放異彩，校方舉行「金牌發明團隊成果發表會」。台積電前董事長張忠謀談「企業的經營」時說「創新貴在執行，如果沒有執行，創新也不過只是一個想法（idea）」。

張忠謀表示，城市科大鼓勵學生參加國際發明展，讓學生的好想法能落實執行，近年師生獲得的國際發明展金牌已超過500面，更因此創下經濟部「全國法人專利件數百大排行榜」中專利申請件數位居北區私立科大第一名的記錄。

城市科大表示，這次得到韓國國際發明展的四件特別獎作品，資工系學生湯元麒、高立瑜發明的「藍芽酒精偵測智能安全帽」將酒精感測器安裝於安全帽中，駕駛人帶好安全帽時，系統才會開始檢測是否有喝酒，若駕駛人喝酒則不會發動機車。

電機系學生薛宇傑、蘇柏銓發明的「機車過彎之安全保護裝置」，可使機車在過彎危險時發出警報，提醒駕駛減速以避免摔車，薛宇傑過去不會寫程式，為了完成這項發明，他自己找資料，一點一點完成了控制的程式，他學會很多課本上沒有教的事。

機械系學生李國詮、盧秉桐發明的「具雙紅外線開關控制洩壓之探空汽球」，能提升飛行高度並擴大探空氣球的應用範圍，可應用於太空研究工作且節省成本。