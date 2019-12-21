影／教室當錄音間 新社國小克難完成首部噶瑪蘭動畫

花蓮豐濱鄉新社國小位處偏鄉，是全台唯一噶瑪蘭族文化傳承小學，師生在部落耆老、美、台藝術家協助下，以當地女巫潘烏吉的故事為藍本，把密閉教室當錄音間，克服地震、溽暑，自己畫畫、配音，克難完成8分多鐘的全國第一部噶瑪蘭動畫繪本《女巫見習生》。

潘烏吉是新社部落傳奇女巫，一輩子為族人服務。這部動畫繪本的女巫原型就是潘烏吉，師生們一起採集部落女巫傳統故事、習俗與儀式，再透過教育部訪學教師鄭淑慧協助，請來台灣藝術家謝思瑩、周姝含、美國藝術家茶潔雯指導學生，從基本的如何說故事、畫畫，到分鏡、拍攝和錄音等動畫製作的工作，最後由動畫師彙整與處理。

林玉妃說，這部動畫在今年暑假製作，因經費拮据，時間有限，學生也僅6、7人，有人要配音，有人要敲非洲鼓，當時把教室當成錄音間，門窗緊閉，冷氣關掉，忍著高溫汗流浹背工作，有時還得躲地震，在極度克難下完成。

《女巫見習生》故事由學生發想、創作，主要架構來自學生對潘烏吉的訪談，有一定了解後，再發展成故事，主角是「星星」與「亮亮」這對姊妹花，兩人住在島上，有一天妹妹亮亮生病了，要找女巫治病，經過一番波折，找到女巫阿嬤，病治好了。

姊姊星星看到女巫阿嬤工作神聖，也想成為女巫，有天她生病了，阿嬤跟她說，要成為女巫病才會好，星星為了替部落和族人服務，接受訓練後，成為優秀的女巫。

《女巫見習生》本月獲得信誼基金會的信誼兒童動畫獎兒童創作組佳作。林玉妃說，雖然潘烏吉今年初以93歲高齡辭世，來不及看到這部動畫，但相信「阿嬤（潘烏吉）有保祐」，讓這個作品在克難過程中誕生，感動許多人。