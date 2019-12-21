「麋鹿巧巧放假去」嘉南大學新一代親子戲劇登場

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系學生於上午舉辦融合戲劇、音樂律動及親子遊戲的畢業成果展，吸引300多位社區幼兒及家長參加，「在暖暖冬陽下欣賞歡樂的親子互動戲劇，提前感受嘉藥幼保系學生帶來的聖誕溫馨氣氛！」

這次戲劇活動以「麋鹿巧巧放假去」為題，嘉藥幼兒園為舞台，邀請現場小朋友參與演出，扮演「小小舞蹈精靈」上台為聖誕來臨報佳音，再與麋鹿巧巧一起舞蹈，迎接麋鹿來到森林中玩耍；最後幼兒園小朋友以自編的舞蹈，「歡送麋鹿巧巧和聖誕老公公回家，駕著雪橇為小朋友送禮物！」

活動除結合幼兒參與戲劇演出，嘉藥幼保系首次挑戰以「親子互動」為主軸，分別設計培養幼兒環保意識的遊戲，讓父母與幼兒一同做資源回收分類及垃圾減量。

第二個遊戲「圈圈叉叉」則是增進幼兒「聽與理解」事物的能力；第三及第四個遊戲需要親子合力完成的「套住你套住我」和「同心協力一起送寶藏」，期盼透過陪伴孩子玩耍增進親子感情，也在聖誕節前夕留下不一樣的回憶。

指導學生演出的幼保系導師陳瑤惠說，以幼兒園為發想不只是在挑戰學生的創意，也是對教學環境掌握力的考驗，在這次畢業展中，學生必須發揮想像力，就幼兒園為戲劇布景來設計，還要兼顧戲劇情節發展，設計出讓家長和孩子能一起玩的戲劇遊戲，對學生是創意的挑戰。