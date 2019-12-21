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罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

全台學生數數一數二的台南漁光分校 奏出野餐日交響曲

2019-12-21 14:57聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

今天是台南市億載國小漁光分校的家庭野餐日，每個家庭都拿出一道拿手菜來分享，漁光島上的虱目主題館更教導學生料理虱目魚，烏魚子達人則推出烏魚子料理，教導師生分辨野生與人工飼養的不同。學生說，好吃又好玩，漁光棒極了。

就讀漁光分校的學生，絕大多數都住在其他學區，為了讓家長更認識學校和漁光島，今天舉辦親子趣味體驗暨我家的拿手菜聯誼～漁光家庭野餐日活動。除結合學校的特色課程-海洋教育、幼童軍、英語教學等，設計寓教於樂的闖關與體驗活動；里長林寧峰與在地居民和業者也來共襄盛舉，街頭藝人蔡麗秀則教學生打鼓；虱目魚主題館長盧靖穎分享虱目魚美食，並教導親子料理虱目魚。

烏魚子是漁光島重要特產，明年元月就要進入烏魚季，烏魚達人呂金煌與烏魚子達人柯永文也來分享烏魚子等美食，並教導家長、師生分辨野生與人工飼養的不同。野生烏魚子的油脂較多，色澤較紅、較深，且較有光澤，因為野生烏魚活動力較強，所以烏魚子血絲較明顯，口感也較Q，有彈性。人工飼養的烏魚子，色澤較淡，也比較沒光澤，口感較鬆軟。烏魚子搭配蘋果來吃，清爽又回味無窮，很想多吃一塊。

校長林志政為野餐日開場，他強調，漁光分校每位老師用愛心教學，並耐心與孩子互動，深受學生喜愛與家長信賴，才會吸引外地學生來就讀。駐區督學蘇美華與督學施宏彥也都來共享野餐日的喜悅。漁光分校主任張瑾玥說，今天每個家庭都出1道拿手菜來聯誼，有沙拉、草莓烤麵包等，美食、情意與歡樂把大家的情感連在一起，就如漁光大家庭。

下午由虱目魚主題館長盧靖穎帶領親師生與遊客，走訪漁光島，認識島上生態之美，也讓沙灘潮汐之美，在浪退浪來中靜靜地訴說著在地美麗的故事。

億載國小漁光分校位在漁光島，有美麗海灘、豐富生態與大操場，目前學生70多人，是全國分校中學生人數數一數二的學校。

虱目魚主題館分享虱目魚美食，並教導親子料理虱目魚。記者鄭惠仁／攝影
虱目魚主題館分享虱目魚美食，並教導親子料理虱目魚。記者鄭惠仁／攝影
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漁光分校主任張瑾玥品嘗美味的蘋果配烏魚子。記者鄭惠仁／攝影
漁光分校主任張瑾玥品嘗美味的蘋果配烏魚子。記者鄭惠仁／攝影
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台南市億載國小漁光分校今天舉辦親子趣味體驗暨我家的拿手菜聯誼～漁光家庭野餐日活動...
台南市億載國小漁光分校今天舉辦親子趣味體驗暨我家的拿手菜聯誼～漁光家庭野餐日活動。記者鄭惠仁／攝影
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今天是台南市億載國小漁光分校的家庭野餐日，每個家庭都拿出一道拿手菜來分享。記者鄭...
今天是台南市億載國小漁光分校的家庭野餐日，每個家庭都拿出一道拿手菜來分享。記者鄭惠仁／攝影
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今天是台南市億載國小漁光分校的家庭野餐日，每個家庭都拿出一道拿手菜來分享。記者鄭...
今天是台南市億載國小漁光分校的家庭野餐日，每個家庭都拿出一道拿手菜來分享。記者鄭惠仁／攝影
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