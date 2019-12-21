全台學生數數一數二的台南漁光分校 奏出野餐日交響曲

今天是台南市億載國小漁光分校的家庭野餐日，每個家庭都拿出一道拿手菜來分享，漁光島上的虱目主題館更教導學生料理虱目魚，烏魚子達人則推出烏魚子料理，教導師生分辨野生與人工飼養的不同。學生說，好吃又好玩，漁光棒極了。

就讀漁光分校的學生，絕大多數都住在其他學區，為了讓家長更認識學校和漁光島，今天舉辦親子趣味體驗暨我家的拿手菜聯誼～漁光家庭野餐日活動。除結合學校的特色課程-海洋教育、幼童軍、英語教學等，設計寓教於樂的闖關與體驗活動；里長林寧峰與在地居民和業者也來共襄盛舉，街頭藝人蔡麗秀則教學生打鼓；虱目魚主題館長盧靖穎分享虱目魚美食，並教導親子料理虱目魚。

烏魚子是漁光島重要特產，明年元月就要進入烏魚季，烏魚達人呂金煌與烏魚子達人柯永文也來分享烏魚子等美食，並教導家長、師生分辨野生與人工飼養的不同。野生烏魚子的油脂較多，色澤較紅、較深，且較有光澤，因為野生烏魚活動力較強，所以烏魚子血絲較明顯，口感也較Q，有彈性。人工飼養的烏魚子，色澤較淡，也比較沒光澤，口感較鬆軟。烏魚子搭配蘋果來吃，清爽又回味無窮，很想多吃一塊。

校長林志政為野餐日開場，他強調，漁光分校每位老師用愛心教學，並耐心與孩子互動，深受學生喜愛與家長信賴，才會吸引外地學生來就讀。駐區督學蘇美華與督學施宏彥也都來共享野餐日的喜悅。漁光分校主任張瑾玥說，今天每個家庭都出1道拿手菜來聯誼，有沙拉、草莓烤麵包等，美食、情意與歡樂把大家的情感連在一起，就如漁光大家庭。

下午由虱目魚主題館長盧靖穎帶領親師生與遊客，走訪漁光島，認識島上生態之美，也讓沙灘潮汐之美，在浪退浪來中靜靜地訴說著在地美麗的故事。