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管中閔夜訪嘉義高中「打開一扇門」要幫台灣留人才

2019-12-20 22:26聯合報 記者卜敏正／即時報導

台大校長管中閔昨天到嘉義高中召開說明會，直言台灣許多優秀人才，無論理工、人文都被美、加、日、港等優秀大學搶走，讓人憂心，他已經走訪多縣市高中，希望優秀人才留在台大讀書，畢業後成為台灣人才，參與座談會學生家長直言，「管中閔為了台大很拚，但也看出他很累！」

管中閔昨天晚上7點到嘉義高中，以「為你打開一扇門」為題，與嘉義地區150名學生、家長座談，鼓勵優秀高中生畢業到台大讀書，現場與會者轉述，管中閔指建中、北一女、雄中、台南一中都去過了，這次到嘉義高中，就是要為台大招生，因為台灣許多頂尖學生近年到外國就讀，畢業後可能留在當地工作，台灣留不住人才很可惜。

管中閔說，這兩年台大世界排名雖然進步，但仍不夠好，他就任校長後就抱持「把台灣人才留在台灣」使命，面對全球化挑戰、教育型態改變，台大也要跟著改變。

管中閔也說，台大要推動全英語教學，創造國際化環境，同時台大會更積極推動交換生拿跨國「雙聯學位」，台大也可橫跨日本、法國大學給學位，同時也會提供更多優秀、弱勢學生獎學金。

嘉義高中校長劉永堂表示，管中閔的作法的確是創新，對嘉義地方學子有幫助；嘉中今年就有多名頂尖學生，分別到哈佛、柏克萊、北大、香港中文、城市大學，及日本早稻田讀書，透過管校長親自到學校說明，讓學生更認識台大、了解未來機會，是很棒的做法，學校老師也提出高中課程與大學銜接等疑問，管中閔都逐一回應。

黃姓家長表示，身為台灣最高學府校長，「管爺」出來招生，相信已感受到優秀學生被外國學校挖走的壓力，但這似乎是台大、台灣必須面對的現實，因為身邊就有去年被香港中文大學挖走的學生，對方提出獎學金是每年30萬起跳、讀書不用錢、住宿減免，還有最優質教學、實驗環境，如果海外一流學府提供這麼大誘因，學生怎麼拒絕得了呢？

台大校長管中閔昨天到嘉義高中召開說明會，希望優秀人才留台大讀書，畢業後成為台灣人...
台大校長管中閔昨天到嘉義高中召開說明會，希望優秀人才留台大讀書，畢業後成為台灣人才。圖／讀者提供
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台大管中閔嘉義

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