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到三合院拍復古照片設計教材 助失智長輩刺激大腦回憶

2019-12-20 11:40聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

弘光科技大學語言治療與聽力學系學生參加第二屆2019全國科技校院聽語治療實務設計競賽，拿下1金1銀2銅3佳作及2人氣獎，在成人組奪金的5位學生，為了提升長輩認知與記憶力，用PPT設計互動式遊戲「智趣」，內容生活化，還錄音自製台語版本，讓阿公阿嬤聽得懂。另外，還有學生拍攝復古照片助失智長輩回憶、手繪卡通圖卡改善幼童發音，創意十足，獲評審讚賞。

設計「智趣」拿下成人組金牌隊伍，由語聽系大二的5位學生組成。學生陳庭微說，該遊戲是用PPT製作的互動式遊戲，專門為老人家設計，用來提升視知覺、聽知覺及記憶力，在這三大類領域裡再細分小遊戲，每個小遊戲再分簡單、中等、困難三個等級，還有台語發音版本，內容生活化，例如播放消防車的聲音，由老人猜是什聲音，或是詢問反詐騙電話號碼，讓長輩們可以動腦思考後再動滑鼠按答案。

在兒童組摘銀的作品「語你玩創意」，由大二卓品萱、曾庭昀一起製作，她們兩人還同時參予成人組「智趣」團隊。卓品萱說，一口氣參加兩組比賽想要提升自己手作教材創作能力，給自己多一次的創新學習機會。

在成人組拿下銅牌的「思想起」這個隊伍，由大三的五位學生組成。學生顏婧縈說，作品主要針對失智症老人設計，把老人家年輕時接觸過的生活印象，製作成圖片、模型，讓長輩懷舊與聯想，透過回憶降低失落感，提升自信。作品拿到安養中心試驗，80多歲的阿嬤玩得很開心，還約下次要一起再玩，「能讓失智長輩懷舊回憶並開口溝通，便是成功的第一步。」

為了製作作品，顏婧縈和同學特別去找早期的生活農村場景三合院、燒木材煮飯的灶、雞籠、水井、古早剉冰店等拍照，還刻意把照片變成黑白，就是要讓長輩看到照片能回想起年輕的點滴，刺激大腦回憶幫助復健。

弘光學生設計「語你玩創意」教材比賽摘銀。記者余采瀅／攝影
弘光學生設計「語你玩創意」教材比賽摘銀。記者余采瀅／攝影
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弘光學生設計「思想起」教材幫助失智長輩比賽摘銅。記者余采瀅／攝影
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弘光學生設計「智趣」遊戲拿下成人組金牌。記者余采瀅／攝影
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失智症

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