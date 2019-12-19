高市兩所小學加入微軟學校 從古蹟校舍領悟力學原理

台灣微軟協助高市兩所小學啟動「AI雙語」教學計畫，旗山國小今日舉辦成果發表會。學生化身課堂小老師，導覽觀眾進入百年前旗山國小，除認識校舍古蹟、展示日治時期男女學生制服，另可運用在中山堂窗戶力學課程，透過科技輔助，小學生覺得學習更有趣，在家還能可以跟爸媽上網討論學校課程。

高雄市府教育局推動「數位雙語、世界接軌」政策，108學年起，台灣微軟公司協助旗山區旗山國小與甲仙區小林國小運用Office 365實施「AI雙語」學習計畫，人工智慧可即時英翻中，老師使用載具備課更容易，學生也可反覆練習。

兩校教學課程告一段落，今天上午，旗山國小舉辦成果發表會，教育局長吳榕峯、微軟公共業務事業群總經理潘先國等人到場，另有全市40位高雄市國中小學校長觀摩教學，見證旗山國小掛牌成為「微軟學校」。

發表會展示四大情境教學，學生手持Surface Go教學載具結合Sway工具，用故事呈現日治時期至今的旗山國小制服演變史，另結合多種軟體介紹古式奉安櫃與百年古蹟中山堂，從中山堂的窗戶設計規畫力學運用課程。學生從力學課程得知，窗戶使用定滑輪設計，兩側裝置等同窗戶重量的鐵塊，可藉由改變力的方向讓窗戶開啟更輕鬆，升旗桿與起重機設計均採用定滑輪。