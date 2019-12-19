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火爆浪子找回餐飲興趣 高中生立志當大廚

2019-12-19 13:43中央社 新竹市19日電

新竹市光復高中餐飲服務學程三年級學生王冠中，原本是名「火爆浪子」，總和老師、同學發生衝突，高一時在老師的開導與鼓勵下，找回對餐飲的興趣與熱情，立志成為專業廚師。

光復高中今天召開記者會宣布該校餐飲服務學程三年級學生王冠中、張采瑄，參加108學年度全國中等學校商業類科技藝競賽，分別獲得中餐組優勝及烘焙組金手獎好成績。

王冠中告訴中央社記者，自己曾是調皮、愛玩的學生，對於唸書更是沒有興趣，聽不進去老師說的一言一語，不僅常對老師、助教頂嘴，也常和同學吵架，是大家眼中的問題學生。

王冠中指出，高一時因和老師吵架，一度遭留校察看，經班導師吳雪娥的開導，加上二年級老師鄧鈞文、柯秋如與科上助教們的鼓勵，重新省思自己，找回對餐飲的興趣，常犧牲課後休息時間留校練習。

王冠中說，她的母親是外籍配偶，曾做過餐飲、開過雞排店，因後來對化妝、美髮有興趣，幾年前轉職到美容行業，常鼓勵他也可像媽媽一樣，追逐自己的興趣與夢想，所以決定認真跟老師學習，盼未來能成為獨當一面的大廚，甚至開一間屬於自己的餐廳。

吳雪娥接受中央社記者電訪表示，王冠中找到興趣與目標後，在學習時相當專注，課堂中也常帶著同學幫忙收拾、整理廚房，是班上重要的領導者，更是老師們的得力助手，期待他未來在餐飲業中的表現。

張采瑄受訪說，因喜歡吃甜點，國中開始會上網自學，利用家中器材做餅乾、蛋糕，逐漸對烘焙產生興趣，在母親支持下進入光復餐飲學程就讀，在烘焙領域持續精進，做出許多自己滿意、別人喜歡的糕點。

張采瑄表示，此次參加全國技藝競賽烘焙組，題目為父親節蛋糕，她利用淺藍色的漸層奶油呈現出父親「外剛內柔」特質，再利用花朵代表父親對孩子們的溫暖照顧，很開心能獲得評審肯定。

甜點父親節

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