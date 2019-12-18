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科大生研發「密封袋」酒杯保鮮 獲日本大獎

2019-12-18 10:31聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

國立台南藝術大學應用藝術研究所杜政杰所創作的作品「密封袋」，發想密封袋的外型，做出簡約俐落的杯型，能保持清酒的新鮮，在品嚐時風味呈現最佳的狀態，獲得2018日本伊丹國際當代首飾(工藝)展準大賞(白雪獎)，這次獲得教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫金獎。

為促使藝術與設計領域人才培育國際化，教育部訂頒教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽獎勵要點，希望藉由規畫國內教育與國際競賽接軌，增加全國大學校院藝術與設計科系學生參與國際競賽的意願，同時也讓學生從競賽參與的過程中，擴展創作視野，提升創作的國際水準及相關人力素質。

今年有166件作品通過審核，創歷年新高，其中三件獲得金獎獎勵，二件獲得銀獎獎勵，十件獲得銅獎獎勵，151件獲得優選及入選獎項，共頒發546.5萬元獎勵金。

台灣科技大學建築系碩士班林哲維共有6件作品獲得獎勵，其中獲得金獎獎勵的「水耕之屋」，及銅獎獎勵的「易拉護欄」，分別獲2019紐約藝術指導協會年度獎 (ADC)金獎及2019紐約藝術指導協會年度獎 (ADC)銅獎。

「水耕之屋」的創作概念源於為氣候變遷下的居住及耕作困境找尋另一條出路，由於東南亞洪患影響居民生活與作物生成，選用竹子做建材的水耕之屋，具環保、自然通風及抗熱的效果，而水耕的魚菜共生設計有助於解決洪患時糧食缺乏的問題；「易拉護欄」是專為道路維護或事故而設計的，不僅安裝迅速、節省人力，也能減少傳統紐澤西護欄的使用量。兩項作品都是以友善環境、永續發展為其創作的出發點。

另一獲得「金獎」獎勵的作品「浮‧光」，獲得2018美國建築大師獎 (AMP)年度大獎，由台灣科技大學建築系碩士班的范僑芸和陳麒善創作。設計發想源自觀察到高密度的都市核心，不斷增高的樓層使光線無法照射，因此藉由在大樓上面加裝反光板讓光線引入，幫助都市低層住民享用到較為光亮的環境，改善都市建築的需求。

教育部表示，台灣科技大學的林哲維、范僑芸及陳麒善，獲獎作品都由該校建築系陳彥廷老師所指導，陳彥廷就學期間於設計領域就有亮眼的成績，在本計畫有11件作品獲得獎勵，為紀錄保持人，其優異表現一直延續到教學生涯，帶領學生屢創佳績，嘉惠許多學子。

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國立台灣科技大學建築系碩士班-林哲維，獲得2019紐約藝術指導協會年度獎_(AD...
國立台灣科技大學建築系碩士班-林哲維，獲得2019紐約藝術指導協會年度獎_(ADC)金獎的作品「水耕之屋」，獲教育部計畫金獎獎勵。圖／教育部提供
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國立台南藝術大學應用藝術研究所-杜政杰，獲得2018日本伊丹國際當代首飾(工藝)...
國立台南藝術大學應用藝術研究所-杜政杰，獲得2018日本伊丹國際當代首飾(工藝)展準大賞（白雪獎）的作品「密封袋」，獲教育部計畫金獎獎勵。圖／教育部提供
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建築教育部

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