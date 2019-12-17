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夏日樂學計畫 參與人數創5年新高

2019-12-17 16:32聯合報 記者章凱閎／即時報導

教育部連續5年舉辦夏日樂學計畫，每年利用暑假2至4周時間，以本土語文或整合在地人文的方式，邀集國中小學規畫豐富的課程活動，引領學生「暑期增能、做中學習」。開學後進行評選，再舉行成果發表與績優表揚，鼓勵各校互相觀摩學習。今年共計595校、715班、1萬4300名學生共襄盛舉，創下參加人數新高。

教育部今天舉行108年夏日樂學計畫成果記者會。教育部主任秘書朱楠賢肯定本土語文活動課程加強學生與土地的情感連結，且培養關懷他人與社區的能力，對於擴展學習視野及興趣有很大的幫助。

南投縣互助國小以賽德克族傳統文化特色課程為主題，藉由五感教育，結合在地文化及生活，走出教室以山林智慧、樂舞、編織、生活智慧，開展狩獵文化、稻米收穫祭、從編織技藝到賽德克族獨特的「疊瓦式」複音傳統歌謠課程，帶領學生探索與學習部落文化。

南投縣僑光國小獲課程模組特優，以科技農夫為理念，將生活經驗與科技體驗連結，運用行動載具前往在地景點寶島時代村，密室逃脫的活動體驗古早農村生活；利用PBL問題探究模式，進行魚菜共生的實作解決糧食與食安問題；結合創客精神與程式教育製作太陽能追光系統，以及運用科技積木組裝智能餵魚機，訓練動手做與機電整合的能力。

教育部表示，「夏日樂學」最大的目的是延伸學習，在自然無壓力的情境下學習本土語文及在地文化等活動課程，強化學生與土地、家鄉的情感連結，培養關懷他人與社區的能力，並擴展學習視野及興趣。

教育部今天舉行108年夏日樂學計畫成果記者會。圖／教育部提供
教育部今天舉行108年夏日樂學計畫成果記者會。圖／教育部提供
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