興隆國小直笛團獲國際木笛節賽 合奏、重奏冠軍
二年舉辦一次的ORDA比賽，是木笛界的指標性比賽，是直笛界的最大盛會，今年共有21個國家99組參賽隊伍，新竹縣興隆國小直笛團日前參加荷蘭「2019 ORDA阿姆斯特丹國際木笛節比賽」，榮獲C1合奏第一名、評審團特別獎；另外，曾柏棻、黃芊穎、黃品涵及余承翰，亦獲得B1重奏第一名的殊榮，今天主管會報上，新竹縣長楊文科親自頒發獎狀表揚，並表示興隆國小直笛團以悠揚笛聲驚艷全場，榮獲佳績，在國際舞台上發光發熱，不但讓世界看見臺灣、看見新竹縣孩子。
興隆國小校長葉瑞珠表示，這次比賽對學生來說是相當重要的經驗，經過初賽及複賽，到總決賽都是相當不容易的，在荷蘭當地就聽到獲獎，大家都歡欣鼓舞，回國接機時，立刻為他們戴上榮譽的花圈，感謝師生們為比賽的努力。
直笛團指導老師朱嬿蓉提到，學生從不會到學會，花費相當多的時間練習及心力，讓曲子能更完美的演奏，每天還會給他們家庭作業，希望他們回家也能利用時間做練習，在籌備過程中，也有些學生練習到哭，老師及家長在旁邊不斷鼓勵他們，在比賽上台前，一直告訴他們「要先感動自己，才能感動別人」，在台下看到他們盡全力發揮，非常感動。
參賽學生黃品涵說，每週三、五下午都會練習3個小時，回到家裡也會練習，練到會為止，曾經練習到想放棄，但是老師和爸爸媽媽都一直鼓勵大家，給大家前進的動力。
新竹縣府指出，興隆國小直笛團於2014年成軍後，在前任校長徐發斌及現任校長葉瑞珠積極推展與全體師生的努力之下，成績斐然：2017年榮獲全國學生音樂比賽直笛合奏特優第三名、2017年榮獲全日本木笛大賽金賞獎、2018年2月於國家音樂廳演出木笛音樂交響頌音樂會、2018年8月榮獲aulos直笛大賽第一名、2018年11月榮獲第十七屆韓國春川國際木笛大賽大賞獎、2018年12月榮獲本縣學生音樂比賽直笛合奏特優第一名、2019年3月榮獲全國學生音樂比賽直笛合奏特優第一名、2019年受邀於衛武營國家藝術文化中心演出。
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