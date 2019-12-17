興隆國小直笛團獲國際木笛節賽 合奏、重奏冠軍

二年舉辦一次的ORDA比賽，是木笛界的指標性比賽，是直笛界的最大盛會，今年共有21個國家99組參賽隊伍，新竹縣興隆國小直笛團日前參加荷蘭「2019 ORDA阿姆斯特丹國際木笛節比賽」，榮獲C1合奏第一名、評審團特別獎；另外，曾柏棻、黃芊穎、黃品涵及余承翰，亦獲得B1重奏第一名的殊榮，今天主管會報上，新竹縣長楊文科親自頒發獎狀表揚，並表示興隆國小直笛團以悠揚笛聲驚艷全場，榮獲佳績，在國際舞台上發光發熱，不但讓世界看見臺灣、看見新竹縣孩子。

興隆國小校長葉瑞珠表示，這次比賽對學生來說是相當重要的經驗，經過初賽及複賽，到總決賽都是相當不容易的，在荷蘭當地就聽到獲獎，大家都歡欣鼓舞，回國接機時，立刻為他們戴上榮譽的花圈，感謝師生們為比賽的努力。

直笛團指導老師朱嬿蓉提到，學生從不會到學會，花費相當多的時間練習及心力，讓曲子能更完美的演奏，每天還會給他們家庭作業，希望他們回家也能利用時間做練習，在籌備過程中，也有些學生練習到哭，老師及家長在旁邊不斷鼓勵他們，在比賽上台前，一直告訴他們「要先感動自己，才能感動別人」，在台下看到他們盡全力發揮，非常感動。

參賽學生黃品涵說，每週三、五下午都會練習3個小時，回到家裡也會練習，練到會為止，曾經練習到想放棄，但是老師和爸爸媽媽都一直鼓勵大家，給大家前進的動力。