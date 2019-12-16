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又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

南光高中傳捷報 學生特殊選才管道錄取中央大學

2019-12-16 13:56聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市南光高中傳捷報，該校高三學生劉鉦琨，參加IESO-2019國際地球科學奧林匹亞國家代表選拔，總成績名次進入前25名，獲得推薦大專院校地科相關科系資格，錄取中央大學大氣科學學系。

學校說，獲得推薦資格的學生，包含建中、北一女、師大附中、中一中、竹中、雄中、南一中、南女中、武陵高中、嘉女等校，歐劉鉦琨也是南光第一位經由此管道入學的學生，更屬難得。

劉鉦琨初中、高中都就讀南光，父母重視其興趣發展，從小支持往自然學科相關知識探索，多次帶去科工館觀看展覽，劉鉦琨也喜歡人文社會，對歷史最喜愛。

而劉鉦琨國中時喜鑽研地科知識，已閱讀大量科學理論，自然科老師楊佳勳常提供地科課外相關資料及指導科展；高中時期劉參加「科學研究社」，期間參加各種校外競賽，如生物、物理、地科奧林匹亞競賽、思源科技創意競賽獲全國銅牌、地球科學能力競賽入圍全國決賽、物理實作競賽南區一等獎，入圍全國決賽、台南區高中科展等皆表現優異。

南光高中教務主任鄭喬分表示，另名學生翁坤澤透過特殊選才管道，也以榜首成績錄取淡江大學電機學系，大學入學管道多元化，校方秉持六年一貫與全方位學習精神，讓學生適性全方位發展。

台南市南光高中傳捷報，該校高三學生劉鉦琨，獲得推薦大專院校地科相關科系資格，錄取...
台南市南光高中傳捷報，該校高三學生劉鉦琨，獲得推薦大專院校地科相關科系資格，錄取中央大學大氣科學學系。圖／學校提供
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台南市南光高中學生劉鉦琨(中)，錄取中央大學大氣科學學系，過程導師林美祝(左一）...
台南市南光高中學生劉鉦琨(中)，錄取中央大學大氣科學學系，過程導師林美祝(左一）、老師楊佳勳辛苦付出。圖／學校提供
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