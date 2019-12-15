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2019竹塹文學獎出爐 竹女黃喬柔獲青春散文第一名

2019-12-15 14:38聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

「2019竹塹文學獎」頒獎典禮今天上午於新竹文化局演藝廳舉行，文化局表示，文學獎評審委員認為這次得獎作品不論文字、主題、結構、立意，都有獨特風格，今年不少作品都以竹科為主題發揮，展現新竹身為科技城市之美。而現代詩首獎「海途」作者徐浩祥還是去年的佳作，今年一舉奪得佳績；童詩首獎得主彭宣語亦為去年佳作進步為第一名，值得表揚。

竹塹文學獎自1997年開始創立，20多年來以樹立風城文學為目標，提供文學舞台激勵優秀青年才子發揮才華，用文采展露蘊藏在這座城巿的文化、建築、歷史之美。今年竹塹文學獎徵文，分童詩、現代詩、青春散文及短篇小說等四大類別，計有492位文學愛好者投入書寫新竹風城的行列，踴躍參與投稿角逐30個得獎名額，總獎金達50萬元，是地方文學界一大盛事。

新竹市副市長沈慧虹表示，每個人心中都有一個文學夢，然後以各種形態呈現，新竹文風鼎盛，市府以孩子角度出發，提供各種平台讓孩子發揮，閱讀是一個人獨處時最好的養分涵養，青春是一首詩，而散文是自由意志的發散，市府會持續提供舞台，營造富文學養分的環境，讓懷抱文學夢想的人發光發亮。

負責短篇小說評審及童詩翻譯的教授孫德宜表示，童詩英文翻譯源由2007年時擔任文學獎評審時的建言，與文化局同仁討論後實現，轉眼間作品輯的翻譯堂堂邁入第12年，文學獎的相關推廣更延伸至公車站牌、展覽、講座及文學營隊等，使新竹文學氣息更加濃厚，感謝作者將青春用文字篆刻在作品裡，流傳於後世。

今年獎項得主中，就讀東門國小4年級學生彭宣語，在童詩類以「面具」作品獲得第一名，她以敏銳觀察力，書寫出「我戴上明白了解的面具，假裝認識陌生的算式；我換上堅強冷靜的面具，掩飾脆弱的自尊心；我戴上自信鎮定的面具，隱藏微弱渺小的信心。鏡子中看著我的是一張困惑的臉。」評審認為作品之所以可以打動人心，多半是因引起共鳴，而作品中描述人們是否總是戴著面具，而到底該不該把面具拿下？還是要繼續戴著面具過活呢？小小年紀能將無形的體察比擬的栩栩如生，值得嘉許。

青春散文第一名來自新竹女中二年級學生黃喬柔，喜歡悲劇結尾更勝於完美的結局，卻又矛盾地相信事情到最後都會變好，認為墨水能夠稀釋悲傷，不喜歡讀古詩，但又依戀蘇軾的臨江仙，她的作品描述「長大就像捉迷藏，遺落的同時也會拾起了什麼」，文中道出人面對各種場合，「心甘情願的散場」稱「離別」，不願意的稱「成長」，生動的句子與歷歷在目的場景，讓感性再也無法隱藏。

「2019竹塹文學獎」頒獎典禮今天上午於新竹市文化局演藝廳舉行。圖／文化局提供
「2019竹塹文學獎」頒獎典禮今天上午於新竹市文化局演藝廳舉行。圖／文化局提供
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「2019竹塹文學獎」頒獎典禮得獎名單。表／記者張雅婷製作
「2019竹塹文學獎」頒獎典禮得獎名單。表／記者張雅婷製作
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新竹文化局

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