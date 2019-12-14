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中一中、南一中誰是「真一中」？今年中一中1分險勝

2019-12-14 17:48聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

到底誰是「真一中」？台中一中、台南一中2所校名都是「第一高級中等學校」，校友經常「一中各表」。今天兩校舉辦首屆球類競賽「爭一中」，教職員、師長先聯誼，最後中一中以13：12一分「險勝」南一中成為今年的「真一中」。南一中不甘示弱說，明年一定搶回來！

今年8月台中一中教務主任廖財固考上台南一中校長，「一中各表」再度成為網路熱議話題，廖財固和中一中校長陳木柱，決定透過教師球類聯誼賽「一中盃」打一下每年「爭一中」，也考慮讓學生加入類似清交「梅竹賽」。

南一中校長廖財固一早帶領32名老師從台南出發，中一中地主隊派出教務主任彭佳偉和35名老師迎接，交換「99號球衣」象徵兩校情感久久。

兩校選出網球、籃球、桌球、羽球4項運動，仿效萊德盃高爾夫球賽的積分制總積分22分，每個單項累積超過11分才能獲得「一中盃」，獎盃保留1年。比賽設計「黃金點」，僅可使用1次讓單場比賽成績雙倍，但若輸了由對方贏雙倍成績。

網球比賽3局，南一中2：1領先；籃球賽南一中贏３節，加上籃球特殊設計共再加上1分，共得４分，中一中贏１節只得１分；桌球比賽５場中一中皆贏，加上第３場使用黃金點分數多一倍得６分。

最關鍵是羽球賽，第１場南一中使用黃金點，原本應可多得1分，但第１場中一中獲勝呈為逆轉關鍵，後2場南一中都贏總成績仍以1分之差輸給中一中。

中一中最終以13：12一分「險勝」南一中成為今年「真一中」霸主。南一中校長廖財固說，今年中一中主場優勢，明年換南一中主場，一定會把獎盃贏回來！

台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一...
台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一中」球賽聯誼，南一中在羽球使用「黃金點」，讓中一中以13：12一分險勝成為今年的「真一中」。圖／台中一中提供
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台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，兩校學生經常「一中各表」；昨天兩...
台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，兩校學生經常「一中各表」；昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一中」球賽聯誼，比賽結果「台中一中是真一中」。圖／台中一中提供
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台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一...
台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一中」球賽聯誼，南一中在羽球使用「黃金點」，讓中一中以13：12一分險勝成為今年的「真一中」。圖／台中一中提供
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台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」。南一中校長廖財固（左）、中一中叫...
台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」。南一中校長廖財固（左）、中一中叫主任彭佳偉幫「爭一中」球賽聯誼開球，比賽結果中一中以13：12一分險勝成為今年的「真一中」。圖／台中一中提供
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台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一...
台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一中」球賽聯誼，南一中在羽球使用「黃金點」，反讓中一中以13：12一分險勝成為今年的「真一中」。圖／台中一中提供
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台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一中」球賽聯誼，南一中在羽球使用「黃金點」，反讓中一中以13：12一分險勝成為今年的「真一中」。圖／台中一中提供
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台中一中、台南一中校名都是「第一高級中等學校」，兩校學生經常「一中各表」；昨天兩校教職員老師舉辦首屆「爭一中」球賽聯誼，比賽結果「台中一中是真一中」。圖／台中一中提供
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南一中一中各表聯誼

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