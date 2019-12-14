與顏如玉同枕眠！嘉義學童夜宿圖書館聽市長說故事

嘉義市育人國小昨晚舉辦一年一度的「夜宿美善耕書園」活動，開放校內圖書室，提供25名學童過夜，體驗與上萬本書共枕眠的樂趣，並安排多項閱讀相關活動，更邀請市長黃敏惠擔任神秘嘉賓，為孩子講述床邊故事，場面溫馨熱絡。

黃敏惠才剛踏進圖書室，便受到師生們熱情歡迎，大聲齊唱歡迎歌，為「勇媽說故事」活動暖場，黃敏惠也為孩子讀繪本「我的媽媽真麻煩」，向小朋友傳遞「尊重、包容、感恩及惜福」的重要性。活潑生動語調，讓在場學生相當投入，透過適時互動問答，帶領孩子一起思考與討論，氣氛融洽，育人國小學童也送上花束及親手製作的感謝卡。

「打開一本書，就是打開一個世界！」黃敏惠說，到圖書館遨遊書香世界，是最幸福的事。她鼓勵爸爸媽媽多讀書給孩子聽，從小培養閱讀習慣，同時也能增進親子關係。在說故事的過程裡，我們發現育人國小的學生，不僅對世界充滿好奇，也有強烈求知慾，想像力及創造力豐富，也從中看到孩子們的真善美。

就讀六年級的賴翊樺是第二次參加，她認為每次活動都不一樣，很有吸引力，很開心在畢業前夕，又能夜宿圖書室；首次參加的四年級傅瀚緯，既興奮又期待，難得經驗也讓她留下深刻回憶，直說「明年還要來！」