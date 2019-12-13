新北推動108課綱 教育局長公開授課

新北市教育局長張明文(中)在課堂中用平板截取小朋友算式，與孩子直接討論問題。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

卸下國小教師身份已有23年的新北市教育局長張明文，今天上午在永平國小重執教鞭，進行了第一堂數學公開課，也成為全國首位完整參與備課、觀課及議課歷程的教育局長，用行動全面推動108新課綱的公開授課。

張明文曾擔任國小教師，這次透過與新北市國小數學輔導團共備，討論與修正教案，再經由同課異教、共同議課，成功在永平國小4年15班教授「容量的乘除計算」，被暱稱為「阿文仔」的張明文說，這麼久沒在課堂上課，真的有點忐忑，但教學專業是教師一生的志業，新北著重在建立夥伴關係，希望透過嚴謹細膩的共同備課、觀課和議課，建立可視性可累積的教學畫面。

公開授課地方輔導群召集人林惠珍校長表示，公開授課在光華國小已成日常，讓教學的討論自然發生；國小學生宇瑄則說，「阿文仔老師」今天的數學課很有趣，她沒想到泡一次澡的水可提供一個大人54天的飲水，真是太浪費了。

新北市教育局從105學年度起推動校長及教師公開授課，提供第一線教師專業發展行政支援，今年進入全市全面公開授課，同時建立優質的公開授課支持系統，由聘任督學組成公開授課地方輔導群，每學期到校輔導；並編輯公開授課資源手冊、影片資源等，未來四年內也將逐年補助學校經費，升級「教師專業發展教室」、「教師PRO空間」等，讓學校有教師會談、共備、議課的專屬空間。

教育局表示，108新課綱每位校長及教師每學年度需進行1次公開授課，新北市從101學年度起推動學習共同體，以嚴謹的「備課」、「觀課」及「議課」模式，至今已累積超過百校參與以及上千場次的區級公開授課，真實帶領教師具體實踐並反思。新北市也將在12月23、24日舉辦14場市級公開授課，邀請日本佐藤學教授專題分享，期待提供教師更深入的教學討論。