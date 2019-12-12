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中華藝校「秋藝正濃」超嗨展演 學生展現多元能力舞台

2019-12-12 16:26聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

中華藝術學校12月14日上午9點半到下午3點半，在校區舉辦「秋藝正濃」展演活動，內容包括視覺藝術、音像藝術及表演藝術等近萬件作品，還有文創小品、假日藝術市集，以及華藝盃街舞、歌唱競賽，歡迎親子和社區民眾免費參加。

中華藝校每年的秋季展演，都吸引萬人次參與。校長吳梅嵩表示，學校的核心價值就是「創意不離手˙藝術帶著走」，秋季展演舞台就是培養學生們投入實作評量的最佳場域，每年展演活動內容都會融入相關議題，並以創意實作的方式讓學生們呈現自己創新的作品。

教務主任盧昰余說，秋季展演就是學生的學習成果展現與教師最直接的「公開觀課」。活動內容匯集美術、工藝、動畫、影音、戲劇、舞蹈及音樂展演，並規劃假日藝術市集區、藝術風景盒、街頭藝人、藝術闖關等，讓喜歡藝術展演活動的朋友們，透過共享、體驗，的活動，都能成為生活藝術家。

另外在國中技藝教育的成果展，則是讓國中端的師長及學生們了解藝術領域的技職教育並分享學生的成果，還有透過94愛跳舞、愛唱歌、電競及創客等一系列競賽，提供國中生的專屬表演舞台，透過彼此的分享，打開孩子的視野，找到屬於自己優異的舞台。

中華藝校美術科展出全國學生美術比賽、金犢獎、全國電力溝通等設計首獎作品，以及國中生最愛的插畫、漫畫、包裝設計、麥克筆繪畫等課程；造型藝術組展出水墨、油畫、書法、版畫以及全國學生美術比賽高雄市第一名作品，更有全國技能油漆塗裝銀牌選手的現場精彩呈現。

多媒體動畫科展出原創角色設計、二創動漫插畫、動漫插畫及動畫短片，以及螺絲起子影展、放視大賞、全國專題競賽得獎動畫作品，還有「秋藝正濃」吉祥物—可愛松鼠文創周邊小品。時尚工藝科展現課程的多元創意與實作產出，將呈現充滿手感的陶藝、金工、漆藝等作品，以及特色課程的流行飾品設計、生活文創設計等產出。

音樂科展演的節目有從傳統到現代、古典到流行，貫穿中西，結合多元的音樂曲風，呈現出跨界跨域的音樂饗宴。

舞蹈科除了呈現搖曳生姿的國標舞、台灣風情民俗舞、架式十足的中國舞及充滿生命力的MV舞，另外將透過服裝、道具、音樂及豐富的肢體舞動，營造舞蹈科無限創意與表演藝術。

影劇科表演藝術組演出內容有全國學生戲劇競賽優勝作品改編的戶外歌舞劇、啦啦舞全國冠軍的團隊帶來的流行舞蹈Top Show Plus、高雄市反毒熱舞競賽第一名的教師編導的Hip Hop街舞、時下年輕人最喜愛的韓風MV舞蹈。大眾傳播組在藝術風景盒提供觀眾欣賞微電影的悠閒時刻，呈現內容包括時下年輕人最喜愛的活潑、動感MV音樂短片以及微電影歷屆優異作品。

雙語小學部主任張志鵬說，華藝附小透過「藝童Show才藝」、「學習萬花筒」、「童詩詩畫創作」、「互動攤位」、「趣味競賽」，以及結合生命教育、環保概念與再生意義的「創意樹屋」等展現藝術教育的成果。

中華藝術學校12月14日舉辦豐富多元的「秋藝正濃」展演活動。記者徐如宜／攝影
中華藝術學校12月14日舉辦豐富多元的「秋藝正濃」展演活動。記者徐如宜／攝影
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中華藝術學校「秋藝正濃」展演活動，各科學生展現多元才藝。記者徐如宜／攝影
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中華藝術學校「秋藝正濃」展演活動，各科學生展現多元才藝。記者徐如宜／攝影
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中華藝術學校「秋藝正濃」展演活動，各科學生展現多元才藝。記者徐如宜／攝影
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中華藝術學校「秋藝正濃」展演活動，學生展現多元才藝。記者徐如宜／攝影
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中華藝術學校「秋藝正濃」展演活動，各科學生展現多元才藝。記者徐如宜／攝影
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