親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

圓星夢學生激增！這校演藝科人數比其他高職全校多

2019-12-11 22:39聯合報 記者張錦弘／即時報導

教育部今天發布最新統計，受網路社群媒體、直播平台興起及追星夢等影響，國內高中職藝術群學生數突破萬人，在少子化逆勢成長，7年來增34%，尤以表演藝術科學生增加1.5倍最受歡迎。

教育部分析，在網路社交娛樂、購物、餐旅、動畫遊戲等社群、直播平台興起下，帶動新媒體之專業人力需求，加上影視產業之選秀節目熱潮及知名藝人校友效應，帶動高中職生選讀藝術群科人數逐年增加。

根據統計，107學年有33校開辦藝術群課程，學生達1萬420人，較100學年增7校、2684人，以表演藝術、多媒體動畫、電影電視科的人數最多，占72%。

藝術群學生最多的學校，是新北市莊敬高職1816人，其次是高雄市中華藝校1042人，其中莊敬高職光演藝科學生就多達1576人，比很多高職全校學生還多。

分析藝術群應屆畢業生的出路，3/4繼續升學，就業的學生只約2成7進入藝術、娛樂、休閒等相關產業，多數學非所用，到餐旅、服務等其他產業。

莊敬高職董事長王傳亮表示，演藝科能冒出頭、當大明星的畢竟是少數，培養第二專長更能拓展出路。例如莊敬就要求表演時常要自己化妝的演藝科學生，也要考美容丙級證照，不少人畢業到百貨公司專櫃上班，很受歡迎；莊敬還設有全國唯一的攝影證照考場，影視科也要求學生考攝影證照，並和以拍婚紗起家的青樺攝影旗下公司合作培育菁英人才，把全套千萬元專業攝影棚搬到學校，進軍大陸市場。

王傳亮說，藝術群科一定要加強產學合作、拓展人脈，學生才會有出路，例如莊敬和韓國五大經紀公司合作，每年都會到校海選新人，甚至連大陸廣東、福建的學生也來莊敬參加海選；莊敬也設有電競、電音專班，演藝、影視等科學生都可修相關課程，拓展出路。

桃園啟英高中前幾年也創設演藝科，曾有連續劇在該校拍攝，校長彭昭勳指出，演藝科學生大多很喜歡念這個科，往往下課還留校練習到晚上8、9點，他們的出路其實很廣，包括綜藝、戲劇、舞蹈、編劇等，關鍵在於學校要積極尋求產學合作，引進業師協同教學，只要學生表現好，往往很快被延攬到業界；但若想演戲，仍得慢慢熬，無法一步登天。

不過，彭昭勳感嘆，很多國中老師及家長的觀念仍很傳統，仍以升學型高中為第一優先，高職在後，有的學生雖然學科成績好，但就是想讀有興趣的高職類科，卻被老師勸退，12年國教強調適性揚才，國中老師輔導升學的觀念恐怕要先修正。

為拓展影視科學生出路，莊敬高職和青樺視覺公司合作培育攝影菁英人才，把中山北路千萬...
為拓展影視科學生出路，莊敬高職和青樺視覺公司合作培育攝影菁英人才，把中山北路千萬元全套專業攝影棚搬到學校。記者張錦弘／攝影
分享

攝影升學

延伸閱讀

「香蕉黏牆」賣高價爆紅 高市警紅單貼牆網讚跟...

小學生玩皮影戲 新北6小學獲藝術教育貢獻獎

故宮南院推奇幻故宮 吳密察：明年南院將設數位...

失智照護／藝術輔療 安定失智者的心

相關新聞

只輸給印度！國中科學奧林匹亞我六金、全球第二

2019-12-11 18:17

女力崛起不設限 蘭馨會與中山女高座談鼓勵勇敢築夢

2019-12-11 17:35

亞運金牌陳迪、陳宜兄妹母校 全國學童網球賽團體亞軍

2019-12-11 16:39

頭份國小校舍拆除重建流標15次後 第16次終於標出去了

2019-12-11 20:58

小學生玩皮影戲 新北6小學獲藝術教育貢獻獎

2019-12-11 15:35

她參加許世賢基金會數學賽 成嘉義首位女性金牌得主

2019-12-11 15:00

國中生活科技創作賽 竹市學生設計夜市投擲遊戲獲獎

2019-12-11 14:10

賣潤餅、打掃家裡煮晚餐難不倒 高中女生孝行獲獎

2019-12-11 13:41

校歌也可以這樣 宜蘭師生自編創意校歌顛覆刻板印象

2019-12-11 13:25

第18屆「旺宏科學獎」 新竹高中抱7獎項逾42萬獎金

2019-12-11 13:10

新化高中傑出校友 約旦中華學校校長回母校表揚

2019-12-11 12:25

誰是「中一中」？日據時代 中二中也想爭

2019-12-10 23:50

「一中之爭」 中一中、南一中球賽決勝負

2019-12-10 23:45

南一中與中一中別爭了 將組策略聯盟走向國際

2019-12-10 21:59

從小扎實海洋教育 野柳國小獲推手獎

2019-12-10 18:59

誰是「中一中」？日治時期台中二中也想爭名

2019-12-10 18:22

親手設計實境闖關遊戲 大溪高中特色課程獲學生力讚

2019-12-10 16:30

用驗鈔筆、雷射筆辨認偽酒！ 高中生科展得獎

2019-12-10 16:02

「一中各表」誰是真的？南一中、中一中球類競賽決勝負

2019-12-10 15:16

全國高中技藝競賽 明道中學獲餐飲服務團體獎第一

2019-12-10 12:56

第13屆聯合盃作文大賽今頒獎 新北210名寫作好手出線

2019-12-08 14:28

「幻想」朋友陪渡小學適應期 小五生繪本得首獎

2019-12-08 13:49

台中塗城國小百年校慶 盧秀燕祝生日快樂

2019-12-08 11:45

承文化部之意藝術審查？ C-LAB：委託提案正常討論

2019-12-08 10:37

昔戴斗笠唱軍歌健行 今沿途募發票她從學生走成主任

2019-12-07 22:33

台南進學國小百週年校慶 席開112桌百歲壽宴

2019-12-07 21:04

921震碎新社高中90年歷史 校方跨海尋人喜獲回應

2019-12-07 18:11

12月是校慶月 台南市學校最怕的是空氣品質

2019-12-07 18:07

太平國小喜迎百年校慶 百歲人瑞校友共切生日蛋榚

2019-12-07 17:14

影／模擬水牛屁聲超逼真 宜蘭小學生獲兒童動畫特優

2019-12-07 17:06

聯合盃作文大賽首在宜蘭頒獎 得獎者：真心會獲得共鳴

2019-12-07 16:56

海東國小百年校慶 41家族3代校友回娘家

2019-12-07 14:24

台中大雅大明國小58年校慶 新校舍落成啟用

2019-12-07 12:16

影／重回暖暖國小唱「暖暖」 梁靜茹感動：快哭出來

2019-12-07 11:03

這所國小校舍拆除重建流標15次 學童操場組合屋上課

2019-12-07 08:05

欽賢國中50校慶主題 「樹木開花」釘畫作品

2019-12-06 21:33

偏鄉混齡教育 貢寮五所國小首辦聯合師資

2019-12-06 21:32

小學腦麻特教生當選模範生 父親感慨：孩子健康最重要

2019-12-06 19:52

影／苗栗國中「舞蝶館」迎校慶 風雨中揭幕啟用

2019-12-06 19:50
看更多

熱門文章

台灣首起校園轉型正義 昔留校察看名醫上月不幸驟逝

2019-12-11 08:17

創首例！陽明撤銷唐心北大過 並納入校史

2019-12-11 09:19

考生注意 大考中心昨公布學測國英參考試卷

2019-12-11 11:26

年輕化學家周期表 台大戴桓青入選

2019-12-11 00:38

被病患稱「神仙」 唐心北對每名病人不離不棄

2019-12-11 08:53

論文偏題連環爆…教部補救 半年內完成論文普查

2019-12-11 00:32

只輸給印度！國中科學奧林匹亞我六金、全球第二

2019-12-11 18:17

港生轉學來台專案啟動 台大等3校獲核准招生

2019-12-11 21:02

台北海科大被爆A獎金醜聞 基隆「海大」躺著也中槍

2019-12-11 11:59

第18屆「旺宏科學獎」 新竹高中抱7獎項逾42萬獎金

2019-12-11 13:10

「一中之爭」 中一中、南一中球賽決勝負

2019-12-10 23:45

新化高中傑出校友 約旦中華學校校長回母校表揚

2019-12-11 12:25

建國科大電子所論文寫符咒水晶 惹議

2019-12-11 00:28

生態賞鳥嚮導一位難求 環球科大學生搶攻生態導覽市場

2019-12-11 14:26

圖書館玩太鼓達人？政大購公用PS4 畢業生嘆：生不逢時

2019-12-11 21:52

亞運金牌陳迪、陳宜兄妹母校 全國學童網球賽團體亞軍

2019-12-11 16:39

女力崛起不設限 蘭馨會與中山女高座談鼓勵勇敢築夢

2019-12-11 17:35

誰是「中一中」？日據時代 中二中也想爭

2019-12-10 23:50

111新型學測手寫題大增 考生要加強溝通力、切忌錯字

2019-12-11 21:58

她參加許世賢基金會數學賽 成嘉義首位女性金牌得主

2019-12-11 15:00

唐心北曾說命撿回來的 發願奉獻才會那麼拚命

2019-12-11 14:15

賣潤餅、打掃家裡煮晚餐難不倒 高中女生孝行獲獎

2019-12-11 13:41

唐心北女兒：病人感念父親不離不棄

2019-12-11 14:15

頭份國小校舍拆除重建流標15次後 第16次終於標出去了

2019-12-11 20:58

圓星夢學生激增！這校演藝科人數比其他高職全校多

2019-12-11 22:39

校園轉型正義首例 陽明撤銷35年前大過

2019-12-11 14:14

元培醫事科大醫工系學生自造輔具 幫助長輩生活更便利

2019-12-11 14:22

小學生玩皮影戲 新北6小學獲藝術教育貢獻獎

2019-12-11 15:35

校歌也可以這樣 宜蘭師生自編創意校歌顛覆刻板印象

2019-12-11 13:25

寫作教室／閱讀愛的餘溫 大體老師與器官捐贈的探討

2019-12-11 16:01

正修科大應外系年度公演 推「搖滾夏令營」尬青春

2019-12-11 18:46

影／全鎮國中小打造智慧教室 數位學習不用關燈遮光了

2019-12-11 21:02

花蓮高工萬能科大健策精密產學合作 培育工業4.0人才

2019-12-11 18:25

影／鄭秀玲呼籲 支持國立大學校院校務基金設置條例修法

2019-12-11 11:30

文化藝術向下紮根 弘光師生教學童輕黏土創作

2019-12-11 13:26

國中生活科技創作賽 竹市學生設計夜市投擲遊戲獲獎

2019-12-11 14:10

媒體誤簡稱台北海大遭波及 海大：2007年已獲商標權利

2019-12-11 16:36

雲林虎尾國小非營利幼兒園動土 增友善育兒空間

2019-12-11 13:04

光復高中設計群成果展「三分熟」代表成長與蛻變

2019-12-11 18:49

紐時賞析／「科技業監督人」矽谷死敵續任 變得更難纏

2019-12-11 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top