圓星夢學生激增！這校演藝科人數比其他高職全校多

教育部今天發布最新統計，受網路社群媒體、直播平台興起及追星夢等影響，國內高中職藝術群學生數突破萬人，在少子化逆勢成長，7年來增34%，尤以表演藝術科學生增加1.5倍最受歡迎。

教育部分析，在網路社交娛樂、購物、餐旅、動畫遊戲等社群、直播平台興起下，帶動新媒體之專業人力需求，加上影視產業之選秀節目熱潮及知名藝人校友效應，帶動高中職生選讀藝術群科人數逐年增加。

根據統計，107學年有33校開辦藝術群課程，學生達1萬420人，較100學年增7校、2684人，以表演藝術、多媒體動畫、電影電視科的人數最多，占72%。

藝術群學生最多的學校，是新北市莊敬高職1816人，其次是高雄市中華藝校1042人，其中莊敬高職光演藝科學生就多達1576人，比很多高職全校學生還多。

分析藝術群應屆畢業生的出路，3/4繼續升學，就業的學生只約2成7進入藝術、娛樂、休閒等相關產業，多數學非所用，到餐旅、服務等其他產業。

莊敬高職董事長王傳亮表示，演藝科能冒出頭、當大明星的畢竟是少數，培養第二專長更能拓展出路。例如莊敬就要求表演時常要自己化妝的演藝科學生，也要考美容丙級證照，不少人畢業到百貨公司專櫃上班，很受歡迎；莊敬還設有全國唯一的攝影證照考場，影視科也要求學生考攝影證照，並和以拍婚紗起家的青樺攝影旗下公司合作培育菁英人才，把全套千萬元專業攝影棚搬到學校，進軍大陸市場。

王傳亮說，藝術群科一定要加強產學合作、拓展人脈，學生才會有出路，例如莊敬和韓國五大經紀公司合作，每年都會到校海選新人，甚至連大陸廣東、福建的學生也來莊敬參加海選；莊敬也設有電競、電音專班，演藝、影視等科學生都可修相關課程，拓展出路。

桃園啟英高中前幾年也創設演藝科，曾有連續劇在該校拍攝，校長彭昭勳指出，演藝科學生大多很喜歡念這個科，往往下課還留校練習到晚上8、9點，他們的出路其實很廣，包括綜藝、戲劇、舞蹈、編劇等，關鍵在於學校要積極尋求產學合作，引進業師協同教學，只要學生表現好，往往很快被延攬到業界；但若想演戲，仍得慢慢熬，無法一步登天。