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小五生帶科學積木巡迴偏鄉講課 「助同齡的孩子」

2019-12-11 22:15聯合報 記者章凱閎／即時報導

來自彰化縣二林鎮興華國小的洪婉婷與林睿煌，今年11歲、就讀5年級。但他們即將從「學生」變「老師」，將巡迴家鄉二林鎮，以及雲林、屏東等地的偏鄉小學，以機器人及科學積木，展開「科學服務」讓同齡的偏鄉孩子也有機會獲得學習科學知識及實作的機會。計畫獲得第4屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」30萬元獎金。

元大文教基金會執行長楊荊蓀說，Dream Big元大公益圓夢計畫多年來已號召1410位元大志工，實現多元教育夢想。第4屆圓夢者年齡橫跨孩童到長者，他們提出多元教案，期望在資源匱乏的角落埋下影響深遠的種子。

第4屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」有6個獲獎團體，包括社團法人IPOWER培力學社、逆風劇團、財團法人心路社會福利基金會新竹分事務所、財團法人弘道老人福利基金會、雲林縣大埤鄉嘉興國民小學、彰化縣二林鎮興華國民小學。元大提供每個團體30萬元圓夢金，同時整合集團資源與志工力量，陪伴6個團體完成夢想。

其中，本次獲獎的彰化縣二林鎮興華國民小學學生洪婉婷與林睿煌，他們在2年前曾接受第2屆元大公益圓夢計畫獲獎人、二林工商的「哇哈哈科學服務團」服務。如今，他們已變身小小講師，用時下流行的STEM教學方針，將帶領180位偏鄉學童在遊戲中認識科學及數學。

連續2屆獲選的心路社會福利基金會新竹分事務所楊玉玲主任則說，心路的「慢飛天使」孩子們出門一趟不易，去年與元大志工大手牽小手帶孩子首度走出戶外，彼此建立良好默契，這一次將帶領年紀更小的學齡前小天使學習太鼓、直排輪等，挑戰更大，盼徵求更多志工熱情支持。

逆風劇團團長成瑋盛表示，透過藝術與人文關懷，中途離校的孩子返校率很高。今年有元大支持，逆風將舉辦一場大型劇團展覽表演讓逆風少年圓夢，也著手規畫行動餐車，讓深夜陪伴暖心暖胃，為困在角落的孩子營造安心溫暖的角落，再度回到學校，回饋社區，成為社會最大的助力。

弘道老人福利基金會則規畫一系列「彭祖體驗」活動，透過獨特的模擬老化眼鏡、耳罩、裝有鉛塊的駝背護具，感受高齡者視茫、重聽、駝背等身體退化情況，體驗「老」的感覺。透過「Dream Big元大公益圓夢計畫」平台將愛心與同理心發散出去，讓年輕人將心比心體會老人家的不便，拉近人與人間的距離。

Dream Big元大公益圓夢計畫多年來已號召1410位元大志工，實現多元教育夢...
Dream Big元大公益圓夢計畫多年來已號召1410位元大志工，實現多元教育夢想。圖／元大文教基金會提供
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Dream Big元大公益圓夢計畫多年來已號召1410位元大志工，實現多元教育夢...
Dream Big元大公益圓夢計畫多年來已號召1410位元大志工，實現多元教育夢想。圖／元大文教基金會提供
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偏鄉新竹

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