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影／全鎮國中小打造智慧教室 數位學習不用關燈遮光了

2019-12-11 21:02聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮公所爭取台電補助，協助為全鎮12所國中、小打造「智慧教室」，每所學校都獲贈75吋的多媒體電視，可與學生的平板相互連結，將各項數位教育資源結合，提升師生上課時的互動，後龍鎮跨出的這一步，堪稱讓鎮內中小學數位教學設備「領先」了縣內其他鄉鎮市。

後龍鎮長朱秋隆上午在外埔國小舉辦後龍鎮智慧教室記者會，並安排師生教學演示，大型的觸控液晶螢幕可運用安卓系統與學生使用的平板連結、互傳資料，學生也可將學習單上傳到大螢幕上討論。

朱秋隆指出，他上任以來，尤其注意鎮內各國中小學童的學習狀況、教育資源，今年除推動營養補充計畫，每周提供學童2次牛奶飲品，這次針對學校教學品質及資源，鎮公所努力向台電爭取，獲得百餘萬元經費補助，年底終於完成12校的智慧型互動電視採購與建置。

他表示，往年學校數位教學使用的設備，多是舊型的單槍投影機，必須拉窗簾遮光，老師在燈光下眼睛不舒服，在投影機周邊學生也會覺得熱，且遮光的室內較不通風，現在採用的觸控大螢幕可直接在螢幕上寫字、標記，更不需要再拉窗簾遮光、關燈了。

外埔國小師生今天示範語文領域的教學課程，透過資訊設備及多媒體運用，不論學習內容、師生互動都更活絡，也提高了學童學習的興趣。校方說，這套多媒體螢幕設備，架子底部有滾輪，可推送到不同教室運用，讓教學空間更靈活。

苗栗縣後龍鎮公所為鎮內12所國中、小學爭取設置「智慧教室」，透過75吋互動型電視...
苗栗縣後龍鎮公所為鎮內12所國中、小學爭取設置「智慧教室」，透過75吋互動型電視，學生可利用平板，將作業、學習單直接與電視螢幕連結。圖／外埔國小提供
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苗栗縣後龍鎮公所為鎮內12所國中、小學爭取設置「智慧教室」，透過75吋互動型電視...
苗栗縣後龍鎮公所為鎮內12所國中、小學爭取設置「智慧教室」，透過75吋互動型電視，學生可利用平板，將作業、學習單直接與電視螢幕連結。圖／外埔國小提供
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苗栗縣後龍鎮公所為鎮內12所國中、小學爭取設置「智慧教室」，透過75吋互動型電視，學生可利用平板，將作業、學習單直接與電視螢幕連結。圖／外埔國小提供
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苗栗縣後龍鎮公所為鎮內12所國中、小學爭取設置「智慧教室」，透過75吋互動型電視，學生可利用平板，將作業、學習單直接與電視螢幕連結。圖／外埔國小提供
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苗栗縣後龍鎮公所為鎮內12所國中、小學爭取設置「智慧教室」，透過75吋互動型電視，學生可利用平板，將作業、學習單直接與電視螢幕連結。圖／外埔國小提供
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台電都更苗栗縣

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