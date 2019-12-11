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只輸給印度！國中科學奧林匹亞我六金、全球第二

2019-12-11 18:17聯合報 記者張錦弘／即時報導

教育部傍晚發布新聞稿指出，我國參加2019年第16屆國際國中科學奧林匹亞競賽傳回捷報，6位參賽學生共獲6金，國家總體排名（國家獎)第2名，僅次於印度，越南、俄羅斯則並列第三名。教育部長潘文忠獲知好消息後立即送出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，為台灣爭光。

6名金牌得主目前都就讀高一，分別是就讀建國高中的陳品羲、凃凱翔、嘉義高中許翃睿，及南一中的黃鼎竤、劉瓅雯、黃芷宣。國教署表示，6名金牌得主都可獲20萬元獎學金。

國際國中科學奧林匹亞 (International Junior Science Olympiad, IJSO)為培養青少年對科學的興趣，整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽，參賽者須為未滿16歲學生。我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得83金13銀，我國去年也是奪6金，國家總排名全球第一。

此次選派6名學生，由台師範大教授羅珮華等人組成教練團負責培訓，代表團12月2日飛往卡達參賽，今天舉行閉幕暨頒獎典禮。

國教署在頒獎前曾請6名學生自我介紹、並寫下參賽感想，陳品羲表示，一直熱愛科學，尤其對化學很有興趣，閒暇時喜歡閱讀相關科普書籍，也常上網查詢這方面資訊，他曾參加過幾次科展，雖成績有時不盡理想，但不只能有動手做實驗的機會，還能了解如何進行一項研究，有極大收穫。他喜歡戶外活動，常跟著家人一起上山下海。令他印象最深刻的是愛台灣三件事（單車環島、玉山攻頂、泳渡日月潭），雖然先前的訓練和過程有點辛苦，仍堅持到底不放棄，終於完成挑戰。

劉瓅雯則表示，國小時在鄉下就讀，沒什麼課業壓力，所以能多方探索，參加過樂隊、田徑隊等。因國小就讀資優班時就對化學、生物很有興趣，所以報考建興國中數理資優班。入學後繼續鑽研自然科的知識，很樂在其中。她很感謝資優班所有數理老師的幫助，願犧牲午休時間讓她問問題，教她很多東西。也很感謝國小老師持續不斷關懷。

劉瓅雯說自己成績普普，對很多科目都很有興趣，最喜歡物理、化學和生物。覺得物理有種純粹的美感，化學反應很有趣，更被生物中生命的多樣性讚嘆。她也很喜歡家政課動手做東西的感覺。「說真的，我覺得自己比賽會得獎只是運氣好，在比賽過程中所遇到的人，他們所了解的東西常常令我讚嘆不已，也帶給我很多歡笑還有感動。」

我國參加國中科學奧林匹亞賽六名選手全獲金牌，左起黃芷宣、劉瓅雯、許翃睿、陳品羲、...
我國參加國中科學奧林匹亞賽六名選手全獲金牌，左起黃芷宣、劉瓅雯、許翃睿、陳品羲、凃凱翔、黃鼎竤。圖／教育部提供
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教育部奧林匹亞

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