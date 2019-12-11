她參加許世賢基金會數學賽 成嘉義首位女性金牌得主

嘉義市北興國中數理資優班三年級學生陳映妏參加許世賢基金會雲嘉南區數學能力競試，獲得金牌，成為比賽24年以來，嘉義首位女性金牌得主，她連續7年參加聯合盃作文大賽，很適應大型比賽的競爭場面，還會看推理小說，幫助邏輯演算，再加上勤加練習數學試題，成為她獲得金牌的訣竅。

本次報名競試為雲嘉南地區各國中推薦優秀學生，承辦單位為嘉義高中，共有36所國中，222名學生應試，北興國中獲得1金3銀4銅和7優等，成為本次競賽的大贏家。

頒獎典禮時，主辦單位陸續頒發獎項，都還沒叫到陳映妏的名字，同學在台下已開始鼓譟，因為很有信心是她奪得金牌，果然一舉得獎，陳映妏在初試只錯一題，獲得95分，複試則獲100分，當時嘉中校長劉永堂還詢問她要讀哪裡？她回答以科學班為第一志願。

她說，國小時數學不算好，但國中在導師曾淑瑜幫助下才提升，她喜歡數學，是因為數學不需要用背的，她遇到困難的題目不會硬解，而是過一陣子再回頭思考。

她說，她的興趣是看課外讀物，特別喜歡推理作家東野圭吾，幫助她的邏輯思考，也喜歡寫作，從國小三年級起也連續參加聯合盃作文大賽，每次盃賽動輒千人，也讓她面對各種大型考試場合不會緊張。

曾淑瑜說，陳映妏不只數學表現好，其他科也很全面，樂於參加各種比賽，她認為女性獲金牌，與家長不會設限女生該讀什麼科有關，讓孩子全面發展，其實女生細心，在數學解題上也是優勢，獲獎也突破刻板印象。

她說，數理資優班為了面對這次比賽，反覆做考古題，學生們也互相教學，全班士氣高昂，最近還要再參加台中和台南的數學比賽。

北興國中校長張金龍說，陳同學頭腦清晰，邏輯順序清楚，記憶力也很好，是難得的數學人才，口試的教授給予極高評價，希望學生能跨領域學習，成為未來國家社會人才。