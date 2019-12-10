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誰是「中一中」？日治時期台中二中也想爭名

2019-12-10 18:22聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

到底誰才是「真一中」？台中一中、台南一中兩校都是「第一高級中等學校」，校友、學生常在網路論戰「誰是真一中」！今年8月中一中教務主任廖財固考上南一中校長，「一中各表」又被熱議，兩校校長今天見面，決定未來每年透過教師球類聯誼賽「打一下」，以後每年「爭一中」。

不只台南一中想爭「真一中」，日治時期台中二中也曾有一段爭名風波！

百年歷史的台中一中是日治時代1915年第一間台灣人可就讀的中學，由中部仕紳向台灣總督府爭取、捐獻方式創辦爭取讓台灣子弟就讀中學。1922年日本人成立台中二中給日籍子弟就讀，中二中也想搶中一中名號，當時是日籍校長小豆澤英男堅持捍衛，才保住中一中校名。

台中一中是1913年中部林獻堂、林烈堂、辜顯榮、蔡蓮舫、林熊徵等人為首發起由民間捐款建築校舍，再捐獻給日本政府，1915年台灣總督府核准辦學，中一中創校紀念碑記載：「吾臺人初無中學，有則自本校始。」

中一中校友總會秘書處執行長施正心說，台中一中創校時原名「臺中中學校」，1922年2月日本內閣實施「日台共學」成立台中二中，一中因此更名「台中州立台中第一中學校」，正式確立台中一中的名稱，也是全台唯一是台灣人就讀的「一中」，其餘「一中」都是給日籍學子就讀。

中一中雖正式確立名稱，未料卻掀起另一個風波。中二中成立後，官方認為日籍學生讀的中學才是「一中」，要求中一中「讓名」，掀起師生、家長反對。

施正心說，當時中一中校長小豆澤英男雖是日本人，他站出來說，「先出生就是大兒子，第二出生就是二兒子，中一中創校比台中第一中學校早，如果一定要改名，我校長就不當了！」以此守住了「一中」之名

施正心說，中一中由台人捐助辦學，創立之初就是以「人民之力」向殖民威權政府爭取而來，「自由學風」是中一中天生的基因，讓身為日本人校長小豆澤英男也勇於反對當時日本政府的指示，不惜以職位來捍衛校名，這樣的中一中精神是精神文化的百年寶藏。

台中一中創校時原名「臺中中學校」，1922年2月日本內閣實施「日台共學」成立台中...
台中一中創校時原名「臺中中學校」，1922年2月日本內閣實施「日台共學」成立台中二中，一中因此更名「台中州立台中第一中學校」，但官方認為，日籍學生讀的中學才是「一中」，要求中一中「讓名」曾掀波瀾。圖／台中一中校友會提供
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台中一中創校時原名「臺中中學校」，1922年2月日本內閣實施「日台共學」成立台中...
台中一中創校時原名「臺中中學校」，1922年2月日本內閣實施「日台共學」成立台中二中，一中因此更名「台中州立台中第一中學校」，但官方認為，日籍學生讀的中學才是「一中」，要求中一中「讓名」曾掀波瀾。圖／台中一中校友會提供
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南一中一中各表蓮舫

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