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從小扎實海洋教育 野柳國小獲推手獎

2019-12-10 18:59觀天下 記者廖品涵／萬里報導

野柳國小從幼兒園開始就扎實海洋教育，參加教育部首屆的「海洋教育推手獎」，榮獲了課...
野柳國小從幼兒園開始就扎實海洋教育，參加教育部首屆的「海洋教育推手獎」，榮獲了課程教學團體獎特優殊榮。 圖／紅樹林有線電視提供
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靠海的野柳國小從幼兒園開始就扎實海洋教育，提升學生的海洋知識，今年參加教育部首屆的「海洋教育推手獎」，榮獲了課程教學團體獎特優殊榮。野柳國小的孩子解說家鄉地質地景與海洋生態不是問題，甚至可透過英語導覽解說，獲獎實至名歸。

野柳國小校長張錦霞表示，野柳國小面臨東海、座落於野柳漁村，一旁就是國際級的地質公園，還有豐富的海洋生態，為學生的海洋教育奠定基礎，而專業的海洋教育師資團隊系統化的規劃課程與社區中像是漁會、海巡、舢舨協會、地質公園等成員都協助整體課程推動，這也是這次獲獎的最主要原因。

學校更是讓孩子從進入校園開始，就落實海洋教育，認識海洋生態與特殊的海洋地質、地景，從家鄉特色出發，看見台灣甚至是放眼國際，為此野柳國小的孩子由小到大解說家鄉地質地景與海洋生態不是問題，認識國外地質特色，甚至透過英語進行海洋生態導覽解說，都難不倒他們。

野柳國小校長張錦霞指出，在行銷方面野柳國小更是新北市的海洋教育推動學校，每年都會辦理海洋教育工作坊、里山里海親子考驗還有每年的獨木舟薪傳結合海洋教育議題，希望能夠為海洋保育、守護盡一份心力，提供學生豐富的海洋教育學習。

因為野柳國小鄰近野柳地質公園，野柳岬與特殊的地質地景還有在地特有的海藻石蓴都成為孩子們的海洋教育的課程內容，就地取材又融入家鄉文化也深受肯定，透過這次的海洋教育推手獎的肯定，野柳國小期待海洋教育的從小扎根，讓學生們認識家鄉、愛上家鄉，更要把愛護、保育海洋生態的正確觀念傳遞，喚起更多民眾對於海洋生態議題的重視與保育意識。

野柳幼兒園

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