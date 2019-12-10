「一中各表」誰是真的？南一中、中一中球類競賽決勝負

到底誰才是「真一中」？台中一中、台南一中2所名字同時都是「第一高級中等學校」，校友、學生常在網路社團、批踢踢論戰「誰是真一中」，名符其實「一中各表」！今年8月台中一中教務主任廖財固考上台南一中校長，「一中各表」又再度成為網路熱議話題。兩校的校長決定透過教師球類聯誼賽「打一下」，以後每年「爭一中」。

台中一中、台南一中兩所學校、師生、校友均以自身學校為榮，因網路方便不時有「真『一中』各表」的網路論戰，數度躍上媒體成為焦點。今年８月，原本在台中一中擔任教務主任的廖財固考上台南一中校長，「真一中」又再度成為話題，南一中學生跑到中一中的學校門口拉布條寫著「狂賀分部主任榮升本部校長」，還在網路上開直播，馬上引發學生間瘋狂點閱。

PTT也曾有論戰，從創校時間來看，台中一中是1915年創校、台南一中是1922年，所以「真一中」當然是中一中；也有人搬出校友論戰，說陳水扁當過總統，其他南一中校友還有立法院長王金平、導演李安；中一中的校友則包括國民黨黨主席吳敦義、曾任副總統、雲門創辦人林懷民及作家李敖等，「所以當然南一中是一中」。

南一中校長廖財固說，他在就職午宴發想「真一中」、「爭一中」的教師球類聯誼賽，中一中體育組吳春慶組長和他大學學長南一中吳百騏老師，進一步聊到未來兩個「真一中」合辦聯誼賽的構想，由老師們先開始，透過籃球、桌球、羽球、網球活實際「打一下」展現運動家、教育家的精神風範，未來也考慮仿清交「梅竹賽」有機會加入學生球隊。

中一中、南一中決定12月14日舉辦首屆「108年一中盃教師組球類聯誼賽」，比賽特點為仿效「萊德盃」高爾夫球賽的積分制度，有籃球、網球、羽球、桌球4項比賽。以籃球為例，積分5分，分4節比賽，每節10分鐘，得分高者得1分，最後分數獲勝者再得１分，若每節得分相同各得0.5分；桌球也是積分5分，分5點進行，分別是單、雙、單、雙、單，每一點獲勝則得1分，若打到決勝局丟士則各得0.5分。

中一中校長陳木柱說，參賽資格是現職聘約1年以上之校內正職教職員工、退休老師、兼課1年以上的老師或教練，「爭一中」比賽最大特色是，獲勝隊伍只能保留獎盃1年直到隔年比賽，繳回獎盃重新「爭一中、真一中」，跨縣市、校際間創造共同話題，讓師生聯誼。

「酷！」台中一中學生們說，透過運動比賽「爭一中」，每年有一次「一中各表」機會，太有趣了，建議可以規劃學生競賽，師生分數積分，更有全校的融入感。

畢業洪姓校友說，兩校都有自己的校史，真正的一中人不會在意所謂的第一，因對學校的認同是在血液中的，如果兩校因為籃球賽有更多的交流，也是額外的好處。